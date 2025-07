La UE se escuda en el acuerdo de ayuda humanitaria con Israel para no tomar medidas contra el gobierno de Netanyahu

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han rehusado este martes tomar medidas contra el gobierno de Israel por las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional en Gaza, que la propia Comisión Europea constató en un informe, agarrándose a una posible mejora de la situación en la franja tras un acuerdo con Israel.

Sigue sin haber consenso en el seno de la UE para tomar medidas contra Israel. A pesar de que Bruselas había elevado el tono en los últimos meses contra el gobierno de Benjamin Netanyahu por la desastrosa situación humanitaria en Gaza y de que diecisiete países pidieran una revisión del acuerdo de asociación que acabó en un informe que confirma las violaciones del derecho internacional.

La pasada semana, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, llegó a un acuerdo con el gobierno de Netanyahu. En un comunicado Kallas aseguraba que Israel se había comprometido a un incremento “sustancial” de la ayuda humanitaria en Gaza. También a reabrir varios puntos fronterizos, y restablecer el suministro de agua y electricidad. Eses compromiso ha sido suficiente, de momento, para frenar a los europeos.

"Signos positivos"

Desde que se alcanzara ese acuerdo, decenas de palestinos han sido asesinados mientras trataban de acceder a ayuda humanitaria y las informaciones sobre el cumplimiento del mismo son contradictorias. "Vemos signos positivos, vemos más camiones, más suministros que llegan a Gaza, se están abriendo más puntos de entrada, vemos que se están reparando las líneas eléctricas, pero Israel tiene que dar pasos más concretos para mejorar la situación humanitaria sobre el terreno", ha reconocido Kallas en rueda de prensa tras reunirse con los ministros de Exteriores de los veintisiete.

"La UE seguirá de cerca la forma en que Israel aplica este entendimiento común y los compromisos, y actualizará el cumplimiento cada dos semanas", ha dicho la estonia en rueda de prensa, tras reunirse con los ministros de Exteriores de los veintisiete. La UE exige una mejora “tangible” de la situación, y mantiene todas las opciones sobre la mesa.

Presión a Israel

El Consejo Europeo instó el pasado mes de junio a los ministros a que continuara el debate sobre posibles acciones “teniendo en cuenta la evolución de la situación sobre el terreno”. Este lunes, Kallas ha presentado una batería de posibles medidas a tomar, desde la suspensión del acuerdo hasta medidas sectoriales en áreas concretas como el comercio, o sanciones a miembros del gobierno de Netanyahu.

Sin embargo, de momento, ninguna cuenta con el respaldo de suficientes países. Kallas ha asegurado en cualquier caso que "mantendrá las opciones sobre la mesa y tomará medidas si Israel no cumple con sus compromisos". Y hacerlo, entiende, debe servir como “garantía” de que el gobierno israelí cumple con lo acordado. El objetivo, ha dicho, no es “castigar” a Israel, sino mejorar la situación en Gaza.

Excusas

Algunos países, como España, Eslovenia, o Irlanda, se mantienen firmes en su posición y lamentan que no se tomen medidas. A su llegada a la reunión el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha destacado que aunque España “mira con esperanza” ese acuerdo, quiere ver que realmente se cumple. Pero esto, ha insistido el titular de exteriores, no puede hacernos olvidar que “esta guerra tiene que terminar y el ejército israelí se tiene que retirar”.

En este contexto, según fuentes del ministerio de Exteriores, Albares ha vuelto a defender ante sus homólogos europeos la necesidad de suspender el acuerdo con Israel, imponer un embargo de armas y sanciones a quienes obstaculicen la solución de dos Estados. “Es casi una cuestión de vida o muerte para los palestinos en Gaza, pero también está en juego la dignidad de Europa”, ha dicho el ministro.

El ministro de Exteriores irlandés, Thomas Byrne, ha reconocido que todavía hay muchos países en la mesa del Consejo “que no están de acuerdo con tomar más medidas”. Byrne ha abogado por seguir aumentando la presión sobre Israel. Su colega eslovena, Tanja Fajon, ha lamentado que no haya consenso en la UE para actuar contra Israel. El acuerdo para aumentar la entrada de ayuda humanitaria, ha dicho, "no puede ser una excusa para la inacción".