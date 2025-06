Zelenski dice que casi 700.000 rusos luchan contra tropas ucranianas en el frente

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calcula que casi 700.000 soldados rusos luchan contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, al tiempo que unos 52.000 rusos se encuentran desplegados en las regiones rusas fronterizas de Kursk y Bélgorod.

"Hoy en día, 695.000 soldados rusos (están) en el territorio de Ucrania", dijo Zelenski en un encuentro con medios ucranianos, según informa la agencia Ukrinform. Añadió que "unos 52.000 soldados rusos más se concentran en las direcciones de Kursk y Bélgorod", es decir frente a las regiones ucranianas de Járkov (este) y especialmente Sumi (noreste).

La víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que no descartaba conquistar también la región ucraniana de Sumi, donde el Ejército ruso ha creado ya una franja de seguridad de 12 kilómetros de ancho, según el jefe del Kremlin. "No tenemos tal objetivo: conquistar Sumi. Pero, en principio, no lo descarto", dijo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Zelenski le respondió en su tradicional discurso nocturno que "los rusos tenían allí varios planes e intenciones, absolutamente descabellados, como de costumbre", pero que las fuerzas ucranianas están "frenándolos y eliminando a esos asesinos" en Sumi.

Vender éxitos

En la reunión con medios locales el mandatario también dijo que no ve ningún nuevo avance de Rusia en el terreno, y esto "es un gran problema para los rusos", pues "quieren 'vender' el éxito en la región de Sumi y en la región de Járkov para evitar que el presidente de EEUU, Donald Trump, presione al Kremlin con sanciones". "Durante esta semana, avanzaron 200 metros hacia Sumi y nosotros les hicimos retroceder 200-400 metros", aseguró.

El mandatario añadió que el 23 % de todos los ataques en el frente tienen lugar en la dirección de Sumi, donde "los rusos utilizan principalmente bombas y misiles norcoreanos en grandes cantidades".

Al tiempo, los rusos no cejan en su intento de penetrar en la región de Dnipropetrovsk. "Están intentando entrar en pequeños grupos de sabotaje. Hasta ahora, los rusos no han tenido éxito allí," afirmó, según la agencia Unian.

Cadáveres

Zelenski ha denunciado que Rusia ha enviado cuerpos sin vida de 20 rusos y mercenarios que luchan por el Kremlin a Ucrania en el último intercambio de soldados caídos.

"Ya se ha registrado durante las repatriaciones que los cuerpos de 20 personas que nos entregaron como nuestros soldados caídos son rusos", dijo en su conversación con medios ucranianos, entre ellos las agencias Unian y Ukrinform que publicaron este sábado la información.

"Por ejemplo, hay un mercenario israelí que luchó en su bando. Con documento israelí", dijo Zelenski. El mandatario explicó que la parte rusa les había dicho que eran solo rusos y solo militares los cuerpos sin vida que devolvían, "pero esto es una mentira y está documentado".

"Nos arrojaron (a las bolsas) los cadáveres de sus ciudadanos. Esta es su actitud hacia la guerra, hacia su personal militar. Y esto ya está documentado. A veces estos cadáveres tienen incluso pasaportes rusos", subrayó Zelenski, quien mostró a los medios fotografías de tarjetas de identidad rusas y pasaportes rusos que Moscú había enviado junto a los cadáveres.

El mandatario afirmó que quiere que "todos" los soldados ucranianos caídos sean devueltos, pero lo que no quiere definitivamente son rusos fallecidos en combate solo porque Rusia quiere "deshacerse de ellos". En opinión de Zelenski, Rusia hace esto a propósito para esconder el "número masivo de muertos" rusos en Ucrania.

"Y creo que es importante para ellos. Porque tenían miedo de reconocer el gran número de muertos. Pues si llega el momento en que Putin quiera movilizar a alguien, su sociedad tendrá miedo", sostuvo. "Pero si demuestras que por cada soldado hay supuestamente cien ucranianos muertos, entonces parece que no da tanto miedo", añadió.