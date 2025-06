Irán rechaza regresar a la mesa de negociaciones mientras Israel continúe sus ataques

Una semana de intercambio de ataques entre Israel e Irán, y la tensión no aminora. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, se reúne en Ginebra con sus homólogos francés, alemán y británico para denunciar la "agresión no provocada" y los "crímenes de guerra" por parte de Israel, este viernes han continuado los bombardeos en ambos territorios. A lo largo de la jornada, el Ejército israelí ha anunciado estar atacando diversas zonas de Irán, a la vez que repelía los misiles venidos de allí desde primera hora de la mañana. En el sur de Israel, se han registrado siete heridos leves y otros dos en el norte.

De nuevo, Beerseba, en medio del desierto del Négev, ha sido alcanzada por los misiles iraníes. El jueves, su hospital Soroka, el más grande en el sur de Israel, fue gravemente dañado y perdió gran parte de su infraestructura, aunque no hubo víctimas fatales, pero sí varias decenas de heridos. Esta mañana el lanzamiento de una andanada de misiles desde Irán ha causado graves daños a un edificio en la misma ciudad y herido de levedad a siete personas. Teherán afirma que el ataque tuvo como objetivo un parque tecnológico con instalaciones militares.

En la capital iraní, otro bombardeo israelí contra un edificio ha causado la muerte de un científico nuclear, según informes no confirmados de medios israelíes. Desde el inicio de su ofensiva sin precedentes el pasado viernes, Israel ha matado a varios científicos nucleares, además de a decenas de civiles. Por la tarde, las fuerzas israelíes han confirmado estar atacando infraestructura "militar" en el oeste y el centro del país. Según el Ministerio de Salud de Irán, la mayoría de los muertos en los ataques israelíes de la última semana han sido civiles, a pesar de que Israel afirma que sus bombardeos son contra instalaciones nucleares y militares, así como figuras de alto rango del régimen.

"Evacuación masiva de Teherán"

También esta tarde el lanzamiento de otra retahíla de misiles por parte de Irán ha provocado varias explosiones en Jerusalén, Tel Aviv y Beerseba minutos después que el Ejército israelí anunciara que estaba interceptando los proyectiles. En un caso excepcional, las sirenas han sonado en todo el país, mandando a la totalidad de la población a los refugios antiaéreos. Los misiles han impactado en el norte del país, en la ciudad de Haifa, donde hay dos heridos, en Beerseba y en Jerusalén, después de que medios israelíes anunciaran que al menos 39 misiles formaban parte de esta salva.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado haber ordenado a sus tropas "intensificar los ataques contra objetivos del régimen en Teherán" para "desestabilizar[lo]". A su vez, Katz ha defendido que Tel Aviv debe llevar a cabo "una evacuación masiva de la población de Teherán, con el fin de desestabilizar el régimen y aumentar la disuasión, mientras continúa atacando instalaciones y científicos para frustrar el programa nuclear de Irán, hasta que todos los objetivos de la operación se hayan logrado plenamente".

Sin negociaciones bajo fuego

Precisamente este viernes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ya ha declarado antes de reunirse con sus homólogos europeos en Ginebra que Irán no está preparado para negociar con nadie mientras Israel continúe con sus ataques. "No hay lugar para negociaciones con Estados Unidos hasta que cese la agresión israelí", ha afirmado, acusando a Washington de ser "cómplice del crimen israelí contra Irán". El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también ha dicho que Teherán no asistirá a las conversaciones nucleares mientras Israel mantenga su agresión contra la República Islámica.

Sin embargo, la Casa Blanca ha confirmado este jueves que continúan las negociaciones entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear, después de que un informe de la agencia Reuters revelara que el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, había mantenido varias llamadas telefónicas con Araghchi. Su homólogo británico, David Lammy, viajó hasta la capital estadounidense para reunirse con funcionarios que aguardan la resolución de Trump sobre si se unirá a la campaña militar contra Irán. "Ahora existe una ventana en las próximas dos semanas para lograr una solución diplomática", ha dicho Lammy horas antes de reunirse con Araghchi.