Paolo Cotta Ramusino, físico nuclear: "Para que Irán no desarrolle el arma nuclear es necesario primero que Israel deje de agredir a otros países"

El físico y matemático nuclear Paolo Cotta Ramusino ha pasado una vida dedicada al desarme nuclear. Profesor en la Universidad Estatal de Milán durante décadas y exinvestigador principal en el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, Cotta Ramusino acaba de regresar de Irán, donde estuvo investigando por cuenta de la organización Conferencia Pugwash de Ciencia y Asuntos Internacionales —un movimiento de científicos pacifistas fundado en 1957 por Joseph Rotblat y Bertrand Russell, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1995—, también encontrándose con altos funcionarios iraníes. "Es un desastre lo que está pasando", afirma este investigador, también presidente de Pugwash hasta enero pasado, refiriéndose a la guerra desatada por Israel contra el país.

Israel ha atacado a Irán con el argumento de que el régimen iraní estaría a punto de obtener la bomba atómica. Irán jura y perjura que solo quiere enriquecer uranio a nivel nacional con fines civiles. ¿Quién miente?

Probablemente nadie miente. La realidad es que distinguir entre el enriquecimiento exclusivamente con fines pacíficos y las actividades nucleares con fines militares no es tan sencillo. Ya cuando se enriquece [el uranio] por encima del 3,7 %, se está a medio camino del 90% [el nivel necesario para armas nucleares], porque la primera fase del proceso es la más compleja. Otro gran problema es que Israel mantiene ese discurso mientras no solo no tiene ninguna intención de renunciar a sus armas nucleares, sino que además es el único país del mundo que posee armas nucleares no declaradas.

¿Qué importancia tiene entonces que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informe de que Irán ha llegado al 60%?

Es una señal preocupante, sin duda. Pero el problema de fondo es que existía un excelente acuerdo, el alcanzado por [el entonces presidente de EEUU, Barack] Obama en 2015, y ese acuerdo fue dinamitado por [el actual presidente estadounidense, Donald] Trump [en su primer mandato].

Hasta la semana pasada, EEUU e Irán habían celebrado cinco reuniones para reanudar esa negociación, pero ninguno de estos encuentros dio resultados, y el domingo se canceló la sexta.

Estaban intentando retomar ese enfoque positivo, sí…

Un equipo de rescate tras un ataque registrado en la capital de Irán, Teherán / Ircs/ZUMA Press Wire/dpa

¿Existió de verdad en algún momento la posibilidad de una solución pacífica o esas negociaciones nacieron ya como letra muerta?

Acabo de regresar de Irán y puedo decirle que lo que surgió de mis reuniones fue una buena disposición [de Irán] para reconstruir un acuerdo por el que Teherán aceptara límites al enriquecimiento de uranio y controles por parte del OIEA. [...] Antes de que estallara la guerra actual, me encontré con una actitud accesible y con interés especialmente por todos los beneficios que Irán tendría si ese acuerdo volviera a estar en vigor.

Se reunió incluso con el ministro de Exteriores iraní. ¿Qué le dijo y qué fiabilidad le transmitieron las conversaciones que mantuvo?

Como le decía, me parecieron sinceros. Antes del viaje, alguien había mencionado la posibilidad de que Irán se planteara salir del Tratado de No Proliferación Nuclear, y me opuse claramente a esa idea durante nuestras reuniones. Lo dejé muy claro y no me contradijeron. Dicho esto, también hay que recordar que en ese tratado se establece que los países miembros tienen derecho a construir plantas nucleares con fines civiles. Eso también debería respetarse.

¿Hubo un autosabotaje en las rondas de negociación?

Por supuesto que había una serie de problemas. Uno de ellos era encontrar fórmulas para que quienes sabotearon primero el acuerdo original no sufrieran un daño de imagen demasiado grande. Además, está claro que en Irán existen distintas facciones.

¿Cree que aún existe alguna posibilidad de retomar ese camino pacífico?

La esperanza es lo último que se pierde.

Me está respondiendo que no.

Le respondo que "ni". Todos confiamos en que esas negociaciones se reanuden y en que Irán no desarrolle un arma nuclear, pero para eso también es necesario que Israel deje de agredir a otros países y también a sus propios ciudadanos.

Si no se restablece el acuerdo de 2015, ¿qué puede pasar?

Que Irán podría sentirse respaldado para enriquecer uranio tanto como quiera. Por eso insistí en que lo más significativo es la disposición efectiva de Irán a ser supervisado. […] En cualquier caso, es importante mantener una actitud calmada, prudente y no ideológica.

¿Por qué cree que Israel atacó a Irán justo ahora?

Lamentablemente vivimos en un mundo en el que los políticos se preocupan más por su imagen que por los problemas que deberían afrontar. Y eso ocurre casi en todas partes.

¿Le preocupa una eventual catástrofe por contaminación radiactiva?

Sí, es posible que ocurra.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén (archivo) / KHaim Zach/GPO/dpa

Antes mencionaba que Israel tiene armas nucleares no declaradas. ¿Conocemos la verdadera capacidad destructiva de Israel si decidiera recurrir a ese arsenal?

Según algunas fuentes informales, Israel posee alrededor de 90 ojivas nucleares. Como decía antes, son armas no declaradas, por lo que no conocemos la cifra exacta. En cualquier caso, es una capacidad destructiva de proporciones globales. Si esas armas se utilizan, no sé qué mecanismo podría contener lo que se desencadenaría.

Durante la Guerra Fría se desarrolló una diplomacia científica paralela a la oficial, que permitió desescalar diversos conflictos. ¿Por qué hoy ni eso funciona?

Mire, un ejemplo que suelo dar es el de la crisis de los misiles en Cuba. Entonces teníamos a dos líderes políticos: Nikita Jrushchov y John Kennedy. Se pusieron de acuerdo, evitaron que estallara un conflicto mundial, y logramos contener el riesgo porque, en aquella época —por así decirlo—, las conversaciones entre líderes no se hacían visibles para la opinión pública. Esta quedaba, en cierto modo, marginada.

¿Qué le preocupa más en este momento?

Que tenemos muchos conflictos en curso. No se trata solo, naturalmente, de Israel y los países de Oriente Próximo, sino también, por supuesto, de Rusia y Ucrania, de India y Pakistán, de Corea del Norte, de los problemas con Taiwán… En fin, tenemos toda una serie de problemas regionales serios, gestionados por países que poseen armas nucleares. Hace un año viajé a Rusia y allí hay personas que dicen: "Bueno, hagamos una prueba con un arma pequeña, quizás para enviar un mensaje". Esto es real.