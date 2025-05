La compleja relación entre Brigitte y Emmanuel Macron: 25 años de diferencia y un nuevo escándalo

El manotazo que Brigitte Macron le propició al presidente francés antes de bajarse del avión durante su visita a Vietnam ha puesto una vez más la polémica relación en boca de todos. La cámara no solo captó el incidente, sino también el momento en el que el dirigente se percata de la presencia de los medios, y cómo su cara trata de aparentar normalidad. Lo que podría haber sido un momento de intimidad, se ha convertido no solo en mero cotilleo, sino en un arma política en contra de Macron. Una vez más, la diferencia de edad de 25 años y los pormenores de la relación, ocupan titulares, pero ¿quién es Brigitte Macron?, ¿qué papel ha jugado en la carrera política del presidente?, ¿cómo se ha utilizado la relación en contra de este?

Entre Amiens y París

La burguesa ciudad de Amiens, en el norte de Francia, fue testigo del comienzo de la historia de amor, cuando Brigitte, como profesora, y Emmanuel, como alumno, coincidieron en las clases de teatro del exclusivo colegio jesuita La Providence. Era 1993, ella tenía 40 años y el 15, pero la conexión fue instantánea. Por aquel entonces Brigitte estaba casada con André-Louis Auzière, un importante banquero, y era madre de tres hijos, uno de los cuales compartía aula con el joven Macron.

Denuncias anónimas dirigidas al colegio provocaron un escándalo en la ciudad, y ambas familias fueron señaladas en el barrio. Los padres del joven, Jean-Michel Macron y Françoise Noguès, ambos médicos, decidieron sacarle del colegio y enviarle a París. Desde el punto de vista legal, Brigitte se encontraba en una situación delicada. Aunque Emmanuel tenía la edad mínima de consentimiento (15 años), el hecho de que fuera su alumno habilitaba una posible condena de hasta tres años de prisión.

La compleja situación no fue un problema, y a través de cartas, correcciones académicas y viajes esporádicos, la voluntad de reencontrarse perduró. Finalmente, tras su divorcio en 2006, Brigitte se casó en 2007 con aquel lúcido alumno que le había puesto la vida patas arriba.

La importancia de la imagen

La profesora siguió dando clases en París, donde se había mudado tras contraer matrimonio con Emmanuel. Su actividad profesional se focalizaría en 2015 en la carrera de este, que tras trabajar en el sector bancario, se involucraría más tarde en la vida política francesa. Aunque nunca como miembro de ningún gabinete ni cargo de consultora, Brigitte ha sido una asesora fundamental del presidente durante su trayectoria. "No forma parte de mi gabinete, no cobra un sueldo del Estado, pero su opinión me importa", decía el presidente en un documental para Canal+.

Los medios le han otorgado un rol de "estratega emocional", y en momentos tan estratégicos como la campaña electoral de 2017, su figura fue clave para hacer del presidente una figura "más cercana y próxima a la ciudadanía". A pesar de no tener un rol político, Brigitte era la figura que anclaba emocionalmente al candidato.

Arma política

Desde que Macron irrumpiera con fuerza en la política francesa, la relación no ha dejado de ser objeto de ataques machistas y sexistas. Lejos de esconderse, la pareja ha hecho frente a cada embiste con una estrategia mediática inteligente y tratando siempre de relativizar los ataques. Un rumor según el cual el presidente mantenía una relación secreta con Mathieu Gallet, entonces presidente de Radio France, fue uno de los episodios más sonados. El mandatario, en plena campaña electoral, desmintió el rumor y zanjó el tema rápidamente.

La diferencia de edad ha sido desde un primer momento la principal razón detrás de los ataques. Mientras que las relaciones entre hombres mayores y mujeres jóvenes rara vez escandalizan, el caso inverso provocó titulares como "una 'cougar' en el Elíseo" o "Barbie sénior". No obstante, y sin perjuicio del episodio de Vietnam, la relación perdura 32 años después.