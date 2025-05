El Gobierno de Trump prohíbe a Harvard matricular a estudiantes extranjeros

El Gobierno de Trump ha prohibido a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros. Las amenazas por parte de la Administración Trump se han cumplido. Según publica 'The New York Times', Harvard no podrá matricular estudiantes extranjeros. La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que reza: "Les escribo para notificarles que con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado". Esta decisión se produce en un momento de grave escalada entre Harvard y el Gobierno en Washington por las acusaciones de este último de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar cabida a discursos "alternativos" y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras cosas.

Hace un mes, Kristi Noem solicitó por carta a la universidad "información relevante" sobre cada titular de visado de estudiante en Harvard que hubiese estado involucrado en actividades "ilegales conocidas" o "peligrosas". Se iniciaba de esta manera la caza de brujas del Gobierno contra posiciones políticas críticas con Trump y sus aliados en el extranjero como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

También solicitó información sobre los cursos de los titulares de visas de estudiante, para verificar que habían tomado suficientes clases para “mantener el estatus de estudiante no inmigrante”. “Es un privilegio que estudiantes extranjeros asistan a la Universidad de Harvard, no una garantía”, escribió Noem en una carta reproducida por 'The New York Times'. “El Gobierno de Estados Unidos entiende que la Universidad de Harvard depende en gran medida de la financiación de más de 10.000 estudiantes extranjeros para construir y mantener su considerable dotación”. La universidad, añadió Noem, “ha creado un ambiente de aprendizaje hostil contra los estudiantes judíos” debido a su “incapacidad para condenar el antisemitismo”.

La carta se envió después de que Harvard rechazara las exigencias del presidente Trump de implementar cambios radicales en sus políticas de admisión y contratación. La Casa Blanca respondió con amenazas financieras y sanciones, incluyendo la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones multianuales a la universidad, junto con un contrato de 60 millones de dólares.

A diferencia de algunas escuelas que trabajan para atraer a estudiantes internacionales ricos para apuntalar sus ganancias, Harvard atrae solicitudes de pregrado de estudiantes internacionales que no tienen los medios para pagar. El paquete de ayuda financiera se incrementó recientemente para cubrir el costo total de la matrícula de estudiantes de familias con ingresos anuales de 200.000 dólares o menos. El paquete, el mismo para estudiantes de pregrado nacionales e internacionales, incluye no solo la matrícula anual, sino también alojamiento, alimentación y seguro médico para estudiantes cuyas familias ganan menos de 100.000 dólares al año.