Hamás libera al último rehén estadounidense vivo tras la mediación de Washington

Hacía más de dos meses que ningún rehén israelí, vivo o muerto, abandonaba la Franja de Gaza. Este lunes, gracias a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, el joven Edan Alexander, con nacionalidades israelí y estadounidense, finaliza su cautiverio. Un alto el fuego temporal ha tenido lugar horas después de que un bombardeo israelí matara a 17 palestinos en una escuela de Naciones Unidas que albergaba a desplazados, con tal de facilitar la segura liberación del joven de 21 años. Mientras Trump visita la región sin hacer escala en Israel, su enviado para la región, Steve Witkoff, se reúne este lunes con el primer ministro Binyamín Netanyahu.

Edan Alexander fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás cuando estaba sirviendo en la infantería de élite en la frontera con Gaza. Nacido en Tel Aviv pero criado en Nueva Jersey, se cree que es el único rehén estadounidense-israelí que sigue con vida en el enclave palestino. Los otros cuatro estadounidenses muertos, según el medio israelí Haaretz, son dos soldados, Omer Neutra, de 21 años, e Itay Hen, de 19, y otros dos más mayores que vivían en el kibutz Nir Oz, Judith Weinstein-Haggai, de 70 años, y su marido Gad Haggai, de 73. A diferencia de las liberaciones previas, las autoridades israelíes no excarcelarán a presos palestinos, porque la negociación ha tenido lugar entre Washington y Hamás.

"Acto de buena fe"

Por su parte, la oficina de Netanyahu ha declarado que "Estados Unidos ha informado a Israel de la intención de Hamás de liberar al soldado Edan Alexander como un gesto hacia los estadounidenses, sin condiciones ni intercambio alguno". "Israel no se ha comprometido a un alto el fuego de ningún tipo ni a la liberación de terroristas, sino solo a un corredor seguro que permita la liberación de Edan", ha añadido. Liberar a Alexander es parte de los esfuerzos para "lograr el alto el fuego, abrir los pasos fronterizos e introducir ayuda y asistencia humanitaria" en la Franja de Gaza, según un comunicado publicado este domingo, y resultado de las conversaciones en los últimos días con la administración Trump, en las que asegura haber mantenido una actitud "muy positiva".

“Ha sido un acto de buena fe hacia Estados Unidos y los esfuerzos de los mediadores, Catar y Egipto, para poner fin a esta guerra tan brutal y para devolver a todos los rehenes vivos y los restos mortales a sus seres queridos”, ha escrito Trump en su red Truth Social. A cambio, Hamás espera que el líder republicano firme un acuerdo para liberar a los rehenes restantes a cambio del fin de la guerra, según informaron el domingo a The Times of Israel un funcionario estadounidense, un funcionario palestino y una tercera fuente familiarizada con el asunto. Hamás ha dicho que está dispuesto a liberar a todos los rehenes a la vez a cambio de poner fin a la guerra, pero Netanyahu ha rechazado tal intercambio, argumentando que dejaría a Hamás en el poder. El grupo palestino ha reconocido que acceden a que se cree un comité técnico independiente para administrar la Franja "de manera que se garantice la continuidad de la calma y la estabilidad durante muchos años" en el devastado territorio palestino.

Visita de Trump

Israel ha reconocido que las negociaciones "continuarán bajo fuego, mientras se preparan para una intensificación de los combates". Precisamente este lunes han continuado los ataques aéreos sobre el enclave. Una veintena de personas han muerto desde la medianoche como resultado de la violencia israelí. Al menos 17 de ellas han perdido la vida en un bombardeo contra una escuela de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) que alberga a desplazados en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza. A su vez, en el día 71 del bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, un monitor mundial del hambre ha advertido que toda la población del enclave está en riesgo crítico de hambruna, con medio millón de personas enfrentándose a la inanición. La publicación del último informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria llega poco más de una semana después de que las autoridades en el territorio reconocieran que al menos 57 personas habían muerto de hambre. La mayoría son niños y bebés.

Esta semana el mandatario visitará Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar donde pretende cerrar lucrativos acuerdos económicos con sus socios en el Golfo Pérsico. Durante su primer viaje a la región, Trump no hará parada en Israel, levantando ampollas en su principal aliado. Además, el líder republicano ha pedido el fin de la guerra en Gaza a la vez que el gobierno israelí ha aprobado un plan para expandir sus operaciones allí. La visita de Trump a la región puede levantar aún más ampollas con Netanyahu en un momento crítico en su relación. A Tel Aviv no le ha gustado el acuerdo de Washington con los hutíes, ya que, mientras siguen lanzando proyectiles a Israel, el pacto no les obliga a dejar de hacerlo. Tampoco el gobierno israelí está muy convencido con las conversaciones de la administración Trump con Irán para retomar el acuerdo nuclear. A su vez, al otro lado del Atlántico, los nuevos planes para una intensificación de la operación militar en Gaza que incluya la conquista y ocupación de los territorios por parte del Ejecutivo de Netanyahu tampoco han agradado. Mientras, Trump espera, con este viaje, acordar pactos multimillonarios con sus grandes aliados en el Golfo.