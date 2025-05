León XIV votó en varias primarias del Partido Republicano en EEUU hasta 2016

El papa León XIV votó en varias primarias del Partido Republicano de EEUU hasta el año 2016 y no votó en las elecciones presidenciales de ese mismo año y de 2020, señalaron este viernes medios estadounidenses. Según información de empresas de sondeos, consultoras y la Junta Electoral del estado de Illinois, donde está registrado como votante Robert Francis Prevost, el nuevo pontífice votó en primarias de los republicanos en 2012, 2014 y 2016.

El estado de Illinois no permite que los votantes se registren como militantes de un partido político, de manera que el hecho de que votase no implica que su afiliación política se corresponda con esa formación. En cualquier caso, los datos aportados por dos empresas de consultoría electoral muestran que el nuevo pontífice también votó en dos primarias del Partido Demócrata, en 2008 y 2010, pero que desde esa fecha no ha vuelto a participar en votación alguna relacionada con los demócratas.

La información muestra que Prevost votó en cuatro comicios presidenciales consecutivos entre 2000 y 2012 y que no volvió a depositar un sufragio para elegir al inquilino de la Casa Blanca hasta las elecciones más recientes celebradas en noviembre de 2024 y en las que se impuso el republicano Donald Trump.

Un republicano contra Trump

Algunos analistas han especulado con la posibilidad de que estos datos podrían mostrar que Prevost podría ser un republicano que no apoya al actual presidente de EEUU. Antes de convertirse en papa, Prevost mostró en la red social X discrepancias con las políticas de Trump para con los inmigrantes, el cambio climático o la tenencia de armas tanto en su primer mandato (2017-2021) como en el actual, compartiendo artículos al respecto.

Además, retuiteó recientemente una tribuna crítica con lo dicho en una entrevista por el vicepresidente, JD Vance, católico converso que argumentó que el concepto cristiano de 'ordo amoris' justificaba priorizar el amor hacia los ciudadanos nacionales sobre los inmigrantes.