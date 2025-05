Trump descarta otro mandato y apoya a vicepresidente y secretario de Estado como sus sucesores

El presidente de EE.UU, Donald Trump, que ha tenido en su mirada un tercer término en 2028 aunque la Constitución lo prohíbe, descartó hoy esa idea y respaldó a su vicepresidente ,JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles candidatos a sucederle.

Aunque dijo que no quería entrar ahora en ese debate, porque está concentrado en su cuatrienio, consideró que Vance es "un tipo fantástico y brillante" y Rubio "genial" para estar al frente del movimiento Make America Great Again" (Hagamos EEUU. grande otra vez), que le llevó dos veces a la Casa Blanca.

No obstante, considera que JD Vance podría tener ventaja por la posición que ahora ocupa: "Ciertamente, dirías que alguien es el vicepresidente, Si esa persona es sobresaliente, supongo que tendrá una ventaja".

Recordó, en entrevista trasmitida hoy en 'Meet the Press' de la cadena NBC, que mucha gente le ha pedido que busque un nuevo término. "Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional… Pero no es algo que pretendo hacer", afirmó.

Trump ha dicho en el pasado que, aunque la Constitución estadounidense no permite sumar más de dos cuatrienios, asegura que "hay métodos" para conseguirlo y evadir así la Enmienda 22, que señala que "nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces," ni tampoco "nadie que haya ocupado el cargo o lo haya ejercido durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona haya sido elegida".

Enmendar la Constitución para abolir el límite de dos mandatos sería muy difícil, pues requeriría el voto de dos tercios del Congreso o que dos tercios de los estados acordaran convocar una convención constitucional para proponer cambios.

Sin embargo, las Trump Stores, tiendas oficiales donde se venden productos patrocinados por Donald Trump, ya comercializan gorros, camisetas y vasos con el lema "Trump 2028", promocionando así un tercer mandato. y al ser cuestionado al respecto, el actual presidente indicó que "hay mucha gente que vende la idea de 2028, pero no es algo que yo busque".

"Quiero tener cuatro años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano”, zanjó.