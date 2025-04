Von der Leyen en respuesta al paz de plan de Trump: "La integridad y la soberanía de Ucrania no son negociables"

La Comisión Europea ha reiterado este jueves que cualquier acuerdo para un alto el fuego en Ucrania debe contar con el consentimiento de Kiev y respetar la soberanía y la integridad territorial del país, ante las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, a quien ha acusado de de alargar la guerra, para que acepte un trato que pasa por la cesión de Crimea y el Donbás a Rusia.

"Apoyamos los esfuerzos por la paz y estamos agradecidos. Pero desde el primer día, hemos insistido todo el tiempo que la soberanía y la integridad territorial de Ucrania no son negociables", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este jueves en Londres. Von der Leyen ha viajado a la capital de Reino Unido para reunirse con el primer ministro Keir Starmer.

Precisament en Londres, se reunieron el miércoles altos cargos del gobierno ucraniano, británico y francés. El objetivo era esbozar un plan de paz para Ucrania, en base a las condiciones negociadas por EEUU con el Kremlin. Pero el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, canceló su participación, dejando la reunión en nada.

Las condiciones negociadas por Washington pasan por el reconocimiento de Crimea -invadida y anexionada ilegalmente a Rusia en 2014- como territorio ruso, y la cesión de los territorios controlados por el ejército del presidente ruso Vladímir Putin en el Donbás. También por que Ucrania renuncie a su entrada en la OTAN. Lo que no parece claro es qué obtendría Kiev a cambio.

La UE apoya a Zelenski

Zelenski considera inaceptable el trato. "No hay nada de qué hablar. Es nuestra tierra, la tierra del pueblo ucraniano", ha dicho. Trump le acusa de estar alargando "las muertes en el campo de batalla". Y Bruselas, se pone de su lado. "El verdadero obstáculo [a la paz] no es Ucrania, sino Rusia, cuyos objetivos bélicos no han cambiado", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una publicación en redes sociales.

Kallas ha condenado además los bombardeos de la pasada madrugada sobre Kiev que han dejado al menos 9 muertes y 70 heridos. "Mientras afirmaba buscar la paz, Rusia lanzó un mortífero ataque aéreo contra Kiev", ha lamentado. "Esto no es buscar la paz, es burlarse de ella".

Soberanía

Para la Comisión Europea, que el Kremlin continúe sus ataques indiscriminados sobre Ucrania es una muestra de la falta de voluntad real de Putin de alcanzar un acuerdo de paz. En este escenario, la postura de la Bruselas no cambia. Cualquier trato debe contar con el respaldo de Kiev, también de la propia Unión Europea, y garantizar la integridad territorial del país.

Paula Pinho, portavoz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha evitado valorar si la posición en este contexto de EEUU "es o no equilibrada". Pinho se ha limitado a reiterar los principios en los que Bruselas considera que debe basarse cualquier acuerdo de alto el fuego "que son el acuerdo de Ucrania, la soberanía territorial de Ucrania y sus fronteras". Estos principios, ha insistido Pinho, se mantienen también "ante las actuales circunstancias".

En declaraciones a la prensa desde Madagascar, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha insistido que en "lo primero es un acuerdo alto el fuego que los rusos deben aceptar". Respecto a las condiciones que plantea Estados Unidos, Macron ha dicho que todas las cuestiones territoriales o de seguridad deberán ser parte de una negociación de paz. "Pero mientras Rusia siga bombardeando Kiev, no podemos pedirles que acepten esto o aquello", ha añadido el francés, "Imagínense estar el pellejo del presidente Zelensky, ¿creen que puede hacer gestos de apertura cuando, a día de hoy, su capital está siendo bombardeada? Seamos razonables".