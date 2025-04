Un francotirador mercenario español en Ucrania: "Soy un yonki de la guerra"

Este jueves 3 de abril, Movistar Plus+ ha estrenado 'Mercenario', un documental que narra la experiencia de Joan Estévez 'Espinosa', un soldado de fortuna español que ha luchado en primera línea en las filas ucranianas durante la guerra contra Rusia. La película, dirigida por Juanma Arizmendi y creada por la fotoperiodista y amiga personal del protagonista, Anna Surinyach, ofrece un acceso inédito a las trincheras y explora las realidades humanas detrás del conflicto.

Con una cara recia, pero a menudo al borde del llanto, conteniéndolo, Joan Estévez parece un hombre que lucha más por dentro de lo que ha batallado fuera, y no es poco. Ha estado seis meses en el frente en Ucrania, en la primera mitad de 2023, como francotirador, disparando a invasores rusos en posiciones avanzadas del frente del Donbás.

Una vez vio la muerte muy de cerca, cuenta. Oleadas de soldados rusos se pasaron cuatro días intentando tomar al asalto su posición. En un momento de tensión en plena batalla, cuando creía que iba a morir, hizo algo extraño: sacó su teléfono móvil y grabó un mensaje de despedida para su familia. Es uno de los momentos álgidos, de épica humana y militar, del documental Mercenario que protagoniza este joven catalán de 39 años, criado en las montañas del Val d'Aran. Su nombre de guerra es Espinosa. Atiende a El Periódico este martes en Madrid para hablar de cómo es la guerra, qué es ser un mercenario y los traumas que todo ello le ha dejado y está intentando superar.

Como mercenario, Joan Estévez cobraba 3.500 euros y asegura que mató al menos a ocho rusos. También denuncia corrupción dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Para conocer todos sus testimonioshay que ver el documental: "No hay una película que describa esto, las películas se quedan cortas". Además, asegura el protagonista que cuando llegó a Ucrania vio "que tenía un don para hacer este tipo de trabajo" y que se considera "un yonki de la guerra pero no volvería a pasar por lo que he combatido".

Su familia también habla sobre el estrés postraumático que sufre: "Para él es mucha más seguro estar allí, porque no se tiene que enfrentar a sus miedos".

Su historia muestra el horror de la guerra y los efectos del estrés postraumático. De hecho, su batalla comienza cuando regresa a casa para intentar rehacer la vida que dejó atrás. El protagonista dice que el equipo del documental tenía claro que esta historia tendría éxito si conseguían contar la parte de la vuelta. "Esta es una guerra que está grabada en TikTok y YouTube con soldados grabándose [...] y por eso fuimos muy persistentes al intentar sacar la parte humana que existe después de una guerra", destaca.

El documental está escrito por Anna Surinyach, Juanma Arizmendi, Ignacio Acconcia y Marçal Cebrián (que acaba de ganar la Biznaga de Plata al Mejor Guion en el Festival de Málaga por la película ‘Los tortuga’). ‘Mercenario’ muestra grabaciones en el frente inéditas y sobrecogedoras, y ofrece al espectador un acceso exclusivo a las tripas de la guerra.