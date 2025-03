Von der Leyen anuncia reuniones de seguridad regulares para monitorizar potenciales amenazas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que organizará reuniones de seguridad regulares con todos sus comisarios para estar preparados ante posibles amenazas, en una comparecencia en la que ha hecho balance sobre sus primeros 100 días de mandato centrados en reforzar la competitividad y la defensa europeas.

"El mundo que nos rodea cambia a la velocidad del rayo. Los cambios geopolíticos sacuden las alianzas. Décadas de certezas se desmoronan. Y todavía tenemos una guerra brutal en nuestras fronteras", ha dicho la alemana. En este escenario, estar preparados es clave. Por eso, la presidenta de la Comisión organizará regularmente reuniones para que los miembros de su Ejecutivo estén permanentemente informados de potenciales amenazas de seguridad interna o externa.

El objetivo de estas reuniones es poder anticiparse. "Lo importante es que recibamos regularmente información de los servicios de seguridad pertinentes para adelantarnos a los acontecimientos y mantenernos a la vanguardia", ha explicado Von der Leyen. "Solo si tenemos un conocimiento claro y profundo de las amenazas, incluidas las híbridas, podemos contribuir de manera efectiva a la seguridad colectiva", ha añadido la presidenta.

La presidenta no ha aclarado cuándo comenzarán estas reuniones, pero ha explicado que su periodicidad dependerá de las circunstancias y la urgencia. También ha dicho que todos los comisarios estarán representados, porque la experiencia de los últimos años muestra que cualquier cosa, desde la energía hasta la migración, puede ser utilizara como amenaza. "Nunca habría podido imaginar cómo ciertos temas podrían ser utilizados como amenaza contra nosotros", ha dicho.

La era de la seguridad

La medida da una muestra del estado de ánimo en Bruselas. La seguridad y al defensa se han convertido en las principales prioridades del Ejecutivo comunitario prácticamente en cuestión de semanas. La UE ha avanzado más en la cooperación en estos ámbitos y en el aumento de la inversión en los últimos días que en décadas. La propia Von der Leyen reconoce que la situación actual ha cambiado su agenda.

"Si me hubieran preguntado hace, no sé, seis meses, me habría enfocado en la parte de prosperidad", ha reconocido la presidenta de la Comisión sobre lo que esperaba que fuera el centro de sus primeros meses de mandato. Von der Leyen ha presentado algunas de las iniciativas que prometió en este ámbito como la guía para la competitividad o el plan para descarbonizar la industria. Pero sin duda el buque insignia de las políticas de estos primeros meses ha sido el plan para rearmar Europa. "Poco podría saber cuánto cambiaría el mundo", ha dicho la alemana.

La presidenta de la Comisión ha defendido su plan para reforzar la política de defensa europea, al que los líderes dieron su respaldo político el pasado jueves, y que ha calificado de "histórico". Un plan que pasa por movilizar hasta 650.000 millones de euros extra para gasto militar relajando las normas fiscales y poniendo en marcha un nuevo instrumento financiero por valor de 150.000 millones para facilitar préstamos en condiciones ventajosas a los países.

Con sus presupuestos nacionales, los países podrán hacer lo que consideren, pero con los préstamos, Von der Leyen llama a los gobiernos a contribuir al desarrollo de la industria en casa comprando europeo. "Digo que este plan de 800.000 euros para defensa es tan histórico porque invertir en la economía es una tendencia habitual en el mercado único para la Unión Europea. Pero invertir específicamente en la industria de la defensa a esta escala es muy nuevo", ha dicho la alemana.

Von der Leyen ha insistido en que todo su esfuerzo en las próximas semanas irá a redactar las propuestas legales que traduzcan ese plan en medidas concretas lo antes posible. También ha explicado que el libro blanco sobre defensa que presentará en las próximas semanas irá un paso más allá a la hora de analizar posibles amenazas y cómo responder a estas. Sobre el trabajo que los líderes le piden que haga para explorar más herramientas y la posibilidad de utilizar deuda conjunta, ha evitado pronunciarse directamente pero ha reconocido también que "nada está fuera de la mesa".

EEUU, aliado o enemigo

Ha dicho Von der Leyen que aunque apenas han pasado 100 días desde que arrancara su mandato, parece que ha pasado una vida. Los primeros cinco años que pasó al frente de la Comisión estuvieron marcados por la finalización del acuerdo del Brexit, la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. El segundo, previsiblemente, por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus consecuencias.

El discurso de la presidenta de la Comisión Europea de este domingo ha estado plagado de referencias veladas al giro en la política exterior de Estados Unidos. Von der Leyen ha hablado de cambios geopolíticos que "sacuden alianzas", de quienes "se encierran en sí mismos, siembran incertidumbres y se esfuerzan por obtener beneficios a corto plazo", o de cómo "se cuestiona la soberanía". Todo, ha dicho la presidenta, "se ha vuelto transaccional", en clara alusión a Trump.

Cuando habla de aliados, de países con los que cooperar, Von der Leyen habla de Noruega, Canadá o Reino Unido, pero no de Washington. Sin embargo, preguntada por qué le hace pensar que Estados Unidos es todavía un aliado de Europa, la alemana esquiva la pregunta hablando de la necesidad de que la UE asuma más responsabilidad sobre su seguridad. También alude la presidenta a décadas de cooperación, pero no ha sido capaz de mencionar una sola señal desde que Trump llegara al Despacho Oval de que Estados Unidos sigue de su lado.