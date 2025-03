El Reino Unido abre las solicitudes para obtener la autorización de viaje obligatoria para los europeos a partir del 2 de abril

El Reino Unido ha abierto este miércoles las solicitudes para obtener la Autorización de Viaje Electrónica (ETA, en sus siglas en inglés), un documento que será obligatorio para todos los ciudadanos europeos que viajen al país –a excepción de los irlandeses– a partir del próximo 2 de abril. Para tramitarlo será necesario rellenar un formulario a través de internet o de la aplicación móvil que el Gobierno británico ha creado para tal efecto y pagar una tasa de 10 libras esterlinas (12 euros). Una vez autorizado, el permiso permitirá visitar el país por un período máximo de seis meses seguidos y tendrá una validez de dos años, siempre y cuando el pasaporte no caduque antes.

El Ministerio del Interior británico asegura que el ETA introducirá mejoras en el sistema de inmigración y lo hará "más rápido y seguro para los millones de personas que pasan por la frontera del Reino Unido cada año". Esta autorización no será necesaria para las personas que ya tengan un visado ni tampoco para las que obtuvieron el 'Settlement Status', el documento que permite seguir residiendo en el país a los europeos instalados en el Reino Unido antes del Brexit. Tampoco deberán solicitarla los viajeros en tránsito en alguno de los aeropuertos del país, siempre y cuando no tengan que pasar por el control de pasaportes para hacer su escala.

El Gobierno británico sostiene que la gran mayoría de las solicitudes se aprobarán en cuestión de minutos, algo que seguirá permitiendo los viajes de última hora. Aún así, el Ministerio del Interior aconseja a las personas que vayan a visitar el país que tramiten sus autorizaciones con una antelación de al menos tres días laborables, algo que permitirá "tener en cuenta el reducido número de casos que requieren un examen más detenido". Este sistema, que ya se aplica en países como Estados Unidos y Australia, ayudará a las autoridades a "impedir la llegada de quienes supongan una amenaza para el Reino Unido".

Permiso en Europa

La Unión Europea pondrá en marcha este año un sistema parecido (ETIAS) para los ciudadanos de unos 60 países que hasta ahora no necesitaban tramitar ningún documento para entrar en el espacio Schengen, incluidos los británicos, aunque por ahora no hay una fecha confirmada para su entrada en vigor. Su precio inicial será de siete euros, según anunciaron las autoridades europeas. En el caso del Reino Unido, el Gobierno está estudiando subir el importe hasta las 16 libras esterlinas (19 euros) en el futuro, aunque todavía no hay nada confirmado en ese sentido.

El ETA ya se está aplicando en el Reino Unido para los ciudadanos de siete países de Oriente Medio desde finales del año pasado, mientras que los viajeros procedentes de otras naciones no europeas como Estados Unidos, Canadá y Australia deben tramitar el permiso desde el pasado 8 de enero. La obligación para los ciudadanos europeos es el último paso del nuevo sistema, que pretende agilizar los trámites migratorios y completar el proceso de digitalización en los controles de pasaportes, ya sean por tierra, mar o aire.