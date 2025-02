EEUU descarta el ingreso en la OTAN de Ucrania y que logre recuperar las fronteras que había en 2014

"Estados Unidos no cree que la pertenencia a la OTAN para Ucrania sea un resultado realista de un acuerdo" con Rusia para poner fin a la guerra, y volver a las fronteras de 2014 es un objetivo "ilusorio". Así de contundente se ha mostrado este miércoles Pete Hegseth, el nuevo secretario de Estado de Defensa de Donald Trump, en su primera comparecencia antes de una reunión ministerial de la Alianza Atlántica en Bruselas.

Hegseth ha insistido en que hay que "acabar con el derramamiento de sangre" y, repitiendo las palabras de su presidente, ha considerado que "esta guerra debe acabar". Pero en una posible futura negociación con Vladímir Putin a la que Trump se comprometió en campaña electoral, Washington no ve realista ni que Ucrania entre a formar parte de la Alianza.

Tampoco cree que se pueda volver a la delimitación territorial previa a 2014, cuando comenzó la invasión rusa con la toma del Donbás y la anexión de Crimea. "Perseguir un objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento", ha dicho Hegseth ante la prensa. Esta postura contrasta con la de los aliados europeos, que advierten de los peligros de aceptar como legítima la toma de territorio por la fuerza.

Las palabras de Hegseth llegan dos días antes de la reunión que mantendrá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich que arranca este viernes en la ciudad alemana. En una entrevista con el británico 'The Guardian', Zelenski ha insistido en la necesidad de contar con EEUU en las negociaciones de paz y ha ofrecido a la Administración Trump trato de favor para las empresas estadounidenses en la reconstrucción del país, así como acceso a las tierras raras esenciales en la fabricación de productos tecnológicos o armamento. Sobre este último punto está previsto que este miércoles Zelenski hable con el secretario de Estado del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el primer miembro del Gobierno de EEUU en visitar Kiev.

Política de disuasión con China

En su comparecencia antes de la reunión con sus colegas aliados, Hegseth también ha confirmado que aunque Estados Unidos mantiene su compromiso con la OTAN, la seguridad europea no es una prioridad para la Administración Trump. El foco, ha dicho el secretario de Estado, estará en la política de disuasión respecto a China.

Por eso Hegseth ha llamado a los aliados, por un lado, a que asuman gran parte de la carga de la ayuda militar a Ucrania. "Salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros europeos de la OTAN", ha dicho. Debe ser Europa, ha añadido el secretario de Estado, quien proporcione "la mayor parte de la futura ayuda letal y no letal a Ucrania".

Por otro lado, el encargado de la política de Defensa de Trump ha replicado el mensaje del presidente. Europa tiene que hacerse responsable de su seguridad y esto, entre otras cosas, pasa por más gasto militar. "Estados Unidos no tolerará más una relación desequilibrada que incentiva la dependencia", ha recalcado.

Rutte urge a los aliados a aumentar el gasto

El mensaje ha llegado alto y claro a Bruselas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido en su comparecencia previa a la reunión de ministros en la necesidad de que los aliados aumenten el gasto militar. Rutte ha pedido a los países que se encuentren lejos del objetivo marcado que logren la inversión de un 2% del PIB en defensa de aquí a verano.

"Sí, estamos a salvo y nuestra capacidad de defensa y disuasión es robusta en este momento, pero no dentro de cuatro o cinco años", ha admitido el secretario general, que ha advertido que es el momento de tomar decisiones difíciles. "Sobre el gasto en defensa, tenemos que hacer mucho mucho más del 2% al que nos comprometimos en Gales. Y aquellos que no han llegado al 2%, por favor, llegad antes de verano", ha añadido. De los 31 miembros de la Alianza Atlántica, solo ocho todavía no han alcanzado el objetivo, entre ellos España, que está a la cola con el 1,28%.

Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen este miércoles en Bruselas para empezar a preparar la cumbre de La Haya el próximo mes de junio. En esa cita, los líderes deberán determinar qué capacidades debe reforzar la alianza, qué material y cuánto personal es necesario para lograr estos objetivos. "Y esto requiere que muchos Aliados, especialmente en Europa y Canadá, inviertan considerablemente más", ha dicho Rutte.

Rutte ha destacado en rueda de prensa que, en el último año, los europeos y Canadá han aumentado en un 20% su gasto en defensa con respecto a 2023. Dos tercios de los aliados han alcanzado el objetivo del 2% del PIB y el secretario general espera que otros lo logren e incluso lo exceden este año. "Pero tenemos que hacer más", ha dicho el holandés, "para que la carga sea compartida de manera más ecuánime".

Paz duradera

Aunque la comparecencia de Hegseth ha sido posterior a la de Rutte, preguntado en varias ocasiones sobre la posición de la Administración estadounidense sobre Ucrania, el secretario general ha evitado contestar. Según Rutte, hay un acercamiento de posturas en que Ucrania tiene que estar en la posición más fuerte posible para negociar y en que la paz debe ser duradera. Algo que contrasta con las declaraciones del secretario de Estado de Defensa.

Respecto al cambio de prioridades en Washington, Rutte espera convencer a Trump de que lo que pasa en Ucrania, también implica a Corea del Norte, China, Irán... "Existe una interconexión entre lo que ocurre en el Atlántico Norte y en la zona euroatlántica por un lado, pero también en el Indo-Pacífico por otro. Y eso significa que todos estos teatros se están entrelazando. Desde un punto de vista estratégico, tenemos que asegurarnos analizarlo así", ha añadido.