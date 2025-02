Trump amplía el problemático poder de Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue afianzando y expandiendo los poderes que ha otorgado a Elon Musk pese a la polémica, la preocupación y el caos desatados por la embestida que el hombre más rico del mundo ha lanzado contra estructuras del gobierno estadounidense y sus funcionarios, objeto de numerosos retos en los tribunales.

Ese avance se consolidó formalmente el martes con la firma por parte de Trump de una nueva orden ejecutiva que amplía el poder del grupo de trabajo de Musk, bautizado como DOGE, siglas en inglés del Departamento de Eficiencia en el Gobierno pero que no es en realidad un departamento ni, por lo tanto, está sometido a mecanismos de rendición de cuentas. El decreto le encarga reducir significativamente el tamaño de la Administración, limitar la contratación a puestos esenciales y coloca a una persona del equipo DOGE en cada agencia, con poder de supervisión de las contrataciones, que no podrán ser más de una por cada cuatro despidos, con excepciones en áreas como seguridad nacional o inmigración .

El avance se consolidó también, de forma más que simbólica, con la extraordinaria comparecencia conjunta de ambos en el Despacho Oval, donde Musk, que estuvo acompañado por su hijo de cuatro años, fue la voz dominante durante más de 30 minutos de intercambios con los periodistas, mientras el presidente quedaba en segundo plano.

Acusaciones sin pruebas

Era la primera vez desde la toma de posesión del mandatario en que Musk, que donó a la campaña del republicano más de 270 millones de dólares, hablaba directamente con la prensa. Lo hizo con numerosas declaraciones explosivas pero no acompañadas de prueba alguna sobre el supuesto “fraude", "abuso" y “corrupción" que está encontrando en agencias y en burocracia. Incluso llegó a ser confrontado por la acusación falsa que había lanzado de que se habían dado condones por valor de 50 millones a Hamás, cuando en realidad fue dinero destinado a lucha contra el sida en una región de Mozambique llamada Gaza, a lo que respondió: “Algunas de las cosas que digo serán incorrectas y habrá que corregirlas”.

Musk buscó igualmente justificar medidas polémicas realizadas sin seguir los procesos legales. como el desmantelamiento de USAID, los despidos de personal y los recortes masivos de funcionarios, acciones que de momento han topado con freno en los tribunales. Asimismo, minimizó las graves preocupaciones sobre vulneraciones e la privacidad que ha despertado el acceso de su equipo a sistemas de pago del Tesoro y bases de datos de otras agencias, como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor que incluyen información sensible no solo de funcionarios, sino de todos los estadounidenses.

Sin un ápice de ironía, Musk, que no ha sido votado, denunció que “la burocracia es actualmente la cuarta rama del gobierno, no elegida e inconstitucional, y tiene en muchos sentidos más poder que cualquier representante electo y eso no es algo que la gente quiera”. Rechazó, con respaldo de Trump, la realidad de que su trabajo representa numerosos conflictos de intereses, más cuando empresas suyas como SpaceX o Starlink tienen contratos de miles de millones de dólares con el gobierno.

En otra vuelta de tuerca a las declaraciones de propaganda, además, Musk insistió en que él y su equipo están trabajando con “transparencia máxima”. Su designación como “empleado especial del gobierno” hace, por ejemplo, que su informe financiero no se vaya a hacer público. Pero ademas el secretismo domina las operaciones de DOGE y su web es, de momento, una página sin ninguna información que bajo el nombre del ente solo incluye la frase: “la gente votó por una gran reforma”.

El choque sobre Musk y sus funciones y poderes llegaba este miércoles a la Cámara Baja, donde los demócratas se esforzaban por denunciarlo vigorosamente en el primer subcomité creado sobre DOGE, que controlan, como todo el Congreso, los republicanos. Y las denuncias no impiden el avance de Musk, con el visto bueno de Trump.