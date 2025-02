Steve Bannon reconoce la estafa de una campaña anti inmigración para evitar entrar en la cárcel

Steve Bannon, antiguo asesor de referencia del magnate Donald Trump, se ha declarado culpable este martes de haber perpetrado un fraude en una recaudación de fondos para una campaña a favor de la construcción de un muro en la frontera con México, de tal manera que no tenga que entrar en prisión.

La imputación contra Bannon se remonta a septiembre de 2022 y, aunque el exasesor en un principio se había declarado inocente, finalmente ha cambiado de idea para evitar los posibles efectos de un juicio que debía arrancar el próximo 4 de marzo, informa la cadena ABC News.

El acuerdo ha implicado la imposición de una pena de tres años en libertad condicional, tiempo durante el que Bannon tampoco podrá liderar ninguna organización o recaudación de fondos. Asimismo, la jueza le ha ordenado que no utilice ninguno de los datos recabados durante la campaña 'We Build the Wall' ('Construimos el muro').

Con la de este martes, ya son dos las condenas penales contra Bannon, que pasó cuatro meses en la cárcel en 2024 por desacato al Congreso, después de no acudir a declarar ante la comisión de legisladores que examinaba el asalto al Capitolio de enero de 2021.

La citada campaña prometía que la totalidad de las donaciones iría destinada a erigir el muro, pero Bannon terminó redirigiendo estos fondos. Uno de los mensajes clave era que el presidente del grupo, Brian Kolfage, no recibía dinero alguno, pero los documentos demuestran la existencia de un pacto secreto por el que éste tuvo un pago inicial de 100.000 dólares y un sueldo mensual que rondaba los 20.000.