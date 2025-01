TikTok restaura el servicio en EEUU tras obtener garantías de Trump sobre su futuro

TikTok anunció este domingo que está en proceso de restaurar el servicio en EEUU después de que el presidente electo Donald Trump anunciara que extendería el plazo impuesto para vender la compañía. "Agradecemos al presidente Trump por brindar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán sanciones al brindar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen", dijo la plataforma de vídeo en un mensaje en X. "Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo", continuaba la notificación.

Previamente, Trump adelantó en las redes sociales que emitiría una orden ejecutiva este lunes "para extender el período de tiempo antes de que las prohibiciones de la ley entren en vigencia, de modo que podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional". Trump, que prestará juramento el lunes al mediodía, dijo que buscaría una empresa conjunta en virtud de la cual los nuevos propietarios con sede en Estados Unidos comprarían el 50 % de la empresa y "la mantendrían en buenas manos y le permitirían mantenerse en funcionamiento".

La ley que prohíbe la aplicación, que fue aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso, exige que las empresas de tecnología que alojan o distribuyen TikTok en EEUU, como Apple, Google y Oracle, dejaran de hacerlo este 19 de enero. TikTok no logró evitar la medida, que fue aprobada el año pasado para abordar preocupaciones de seguridad nacional. "La orden también confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que haya ayudado a evitar que TikTok desaparezca antes de mi orden", aseguró Trump, quien pidió a las empresas tecnológicas que "no dejen que TikTok permanezca en la oscuridad".

El equipo de Trump ha estado buscando una manera de satisfacer el requisito legal que prohíbe alojar una "aplicación controlada por un adversario extranjero", y la estructura de empresa conjunta puede satisfacer tanto los requisitos legales como los funcionarios chinos, que hasta ahora han preferido firmemente que la empresa permanecer bajo el control de la empresa matriz ByteDance. "Sin la aprobación de Estados Unidos, no hay Tik Tok", continuó el presidente electo en su mensaje en las redes. "Con nuestra aprobación, vale cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones", añadió.

Oposición republicana

Miembros republicanos clave del Congreso parecían escépticos ante el plan de Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien calificó a TikTok como una amenaza seria, dijo que era crucial que Trump se asegurara de que la aplicación "cambiara de manos". "Tiene que haber una venta, una desinversión total, del Partido Comunista Chino", dijo Johnson en el programa ‘Meet the Press’ de NBC. Esa opinión fue compartida por el presidente de inteligencia del Senado republicano, Tom Cotton, y el senador republicano Paul Ricketts, quienes dijeron en una publicación en las redes sociales que "no había base legal para ningún tipo de 'extensión'" de la fecha de entrada en vigor de la ley.

Eliminar la aplicación de las tiendas de aplicaciones no habría cerrado el servicio inmediatamente; los ‘tiktokers’ que ya lo hubieran descargado habrían podido seguir usándolo, pero no habrían podido instalar actualizaciones de 'software'. La aplicación se habría deteriorado con el tiempo hasta quedar inservible. ByteDance también notificó a los usuarios estadounidenses que estaba deshabilitando una serie de otras aplicaciones que opera en el país, incluidas CapCut, Lemon8 y Lark, una aplicación de productividad similar a Slack. La filial de juegos de ByteDance, Moonton, también deshabilitó sus dos juegos móviles.

Seguridad nacional

La ley, firmada en abril pasado por el presidente Joe Biden, exigía que ByteDance vendiera su negocio TikTok en Estados Unidos para abordar preocupaciones de seguridad nacional, o afrontara un cierre. TikTok intentó utilizar su popularidad para cambiar su destino. La compañía instó a sus usuarios a protestar ante el Congreso contra el proyecto de ley y tratar de evitar su aprobación cuando se presentó por primera vez. La estrategia fracasó en ese momento, avivando los temores de los legisladores sobre la influencia de la aplicación sobre los usuarios estadounidenses. Pero dado el nuevo apoyo de Trump a la aplicación, esta vez podría ser más efectiva.

Trump, quien intentó prohibir TikTok durante su primera presidencia por preocupaciones de seguridad nacional, se ha acercado desde entonces a la plataforma de redes sociales, especulando que le ayudó a ganar votantes jóvenes durante las elecciones. A principios de este mes, presionó sin éxito para que el Tribunal Supremo retrasara el plazo de desinversión de la ley para poder negociar una solución una vez que asumiera el cargo. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, también pasó tiempo con Trump en su complejo de Mar-a-Lago y se espera que asista a su toma de posesión el lunes.

Incluso antes de que TikTok dejara de estar disponible, los creadores más leales se estaban organizando para presionar a Trump para que cumpliera las promesas que hizo durante la campaña electoral de ser el salvador de la plataforma. "Esta es una promesa que hizo Trump y es una promesa que utilizó para lograr que un gran número de jóvenes votaran por él", dijo a Bloomberg la ‘influencer’ de TikTok Tiffany Cianci antes de la reciente comparecencia de la compañía ante el Supremo.