Descubren los restos de nueve personas en una zona rural de Colombia

Las autoridades colombianas encontraron nueve cuerpos en una zona rural del departamento caribeño de Bolívar, una región donde luchan por el control territorial la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Así lo informó el alcalde del municipio de Montelíbano, Gabriel Calle, quien aseguró que los cadáveres están en una morgue de esa localidad del departamento de Córdoba, vecino de Bolívar, luego de que fueran encontrados en bolsas plásticas. "Estos fueron trasladados hasta Montelíbano porque es el único municipio cercano a donde ocurrieron estos hechos -que fue en el sur de Bolívar- que tiene una morgue para identificar cadáveres", expresó el gobernante local.

Calle detalló que los cuerpos están en bolsas y "en estado de descomposición", razón por la cual serán enviados a Montería, capital de Córdoba, para tratar de identificarlos. "No tenemos cuartos fríos para refrigerar los cadáveres, se podría perder la posibilidad de identificar a las víctimas. Por lo tanto se tomó la decisión de que estos nueve cuerpos serán trasladados a la ciudad donde sí existe la tecnología para la identificación de dichas víctimas", expresó el alcalde.

El hallazgo de estos cuerpos se hizo en momentos en los que el ELN lleva a cabo una ofensiva en zonas rurales de varios municipios de la región del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, contra sus rivales de las disidencias de las FARC. Estos hechos han dejado más de 30 muertos y más de 20 heridos en dos días y llevaron al Gobierno a suspender los diálogos de paz con el ELN.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, no se ha manifestado sobre el hallazgo de los nueve cuerpos, pero sí afirmó que "los diálogos solo han servido para que el ELN se fortalezca" y "mientras no exista real voluntad de paz no se debe conversar con ninguno de estos grupos armados organizados".