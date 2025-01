Guerra entre ultras en el mundo anglosajón: Musk arremete contra Farage

El multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, aseguró este domingo que el líder del partido de ultraderecha británico Reform UK, Nigel Farage, no está capacitado para seguir en el cargo. "El Partido Reform UK necesita un nuevo líder. Farage no tiene lo que hace falta", escribió en X el magnate sudafricano, también propietario de Tesla y SpaceX.

A lo que Farage no tardo en responder: "Bueno, ¡esto es una sorpresa! Elon (Musk) es un individuo extraordinario, pero en esto me temo que no estoy de acuerdo. Mi opinión sigue siendo que Tommy Robinson -un famoso activista de ultraderecha, ahora encarcelado- no es adecuado para Reform y nunca traiciono mis principios".

Estos mensajes dejan entrever que el principal punto en el que difieren Farage y Musk es Stephen Yaxley-Lennon -más conocido como Tommy Robinson-, cofundador de la antigua organización islamófoba Liga de Defensa Inglesa, que lleva en prisión desde octubre por desacato al tribunal y repetir acusaciones falsas contra un refugiado sirio.

Mientras que el líder de Reform UK siempre ha marcado distancias con la línea radical que representa Robinson, uno de los principales alentadores de los disturbios que azotaron al Reino Unido durante el verano, Musk ha sido uno de sus grandes defensores, pidiendo públicamente su liberación de prisión y amplificando sus narrativas islamófobas y de extrema derecha.

Cruce de declaraciones

Este cruce de declaraciones sucede horas después de que Farage defendiese públicamente a Musk durante una entrevista con la BBC sobre sus críticas constantes al Gobierno laborista de Keir Starmer y su decisión de rechazar la solicitud de una investigación pública sobre bandas organizadas de abuso sexual infantil.

Farage afirmó que Musk había usado "términos muy duros", pero que, desde que es dueño de X, la "libertad de expresión está de vuelta" en la red social.

A mitad de diciembre, Nigel Farage mantuvo una reunión de una hora con Musk en Mar-a-Lago, residencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de los crecientes rumores acerca de una gran donación de 100 millones de dólares (95 millones de euros) que el magnate estaría dispuesto a realizar a Reform UK.

El promotor del Brexit describió entonces la reunión como "histórica" y aseguró que tanto él como el tesorero de su formación, Nick Candy, pudieron conocer de primera mano los entresijos de las operaciones de Trump, según un comunicado de Reform.

Musk ha criticado en los últimos meses al primer ministro laborista británico, a quien acusó este sábado en X de ser "culpable de crímenes terribles contra el pueblo británico" y de no investigar las "violaciones masivas" en Reino Unido cuando era el jefe de la Fiscalía.

El sudafricano también se refirió a la viceministra británica de protección y violencia contra las mujeres y niñas, Jess Phillips, como una "apologista del genocidio por violación", unas acusaciones que el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, calificó este domingo como "difamaciones vergonzosas".