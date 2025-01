Las incógnitas rodean al atropello masivo en Nueva Orleans que deja al menos 15 muertos

Estados Unidos ha estrenado 2025 con una tragedia cuando apenas habian pasado tres horas desde el cambio de año. Un atropello masivo en pleno corazón de Nueva Orleans (Luisiana) provocado presuntamente por Shamsud-Din Bahar Jabbar, un antiguo militar estadounidense, causó al menos 15 muertos y una treintena de heridos. Las primeras investigaciones han arrojado más incógnitas que certezas sobre la autoría y el móvil de un ataque de todas las autoridades consideran como un "acto terrorista".

Esto es lo que se sabe y lo que desconoce por ahora del atentado en EEUU.

Los hechos

El atacante, que conducía una camioneta eléctrica Ford F-150 blanca con matrícula de Texas, entró a gran velocidad en la calle de Bourbon Street, en el Barrio Francés de Nueva Orleans, poco después de las 03:00 hora local, y atropelló a la multitud congregada para celebrar el entrada del año en una vía que estaba cerrada al tráfico. Después que de que el vehículo chocase contra una grúa, el conductor se bajó y comenzó a disparar un arma, protagonizando un tiroteo con varios agentes de policía, que lograron abatirle. Las autoridades están investigando usó un rifle u otro tipo de arma larga. La entrada de Bourbon Street tiene bolardos de seguridad que estaban desactivados por unas obras, por lo que había patrullas y vallas protegiendo el lugar.

El autor del atropello

El FBI identificó al responsable del atropello masivo en el corazón de Nueva Orleans durante la madrugada de este miércoles, que dejó al menos 15 muertos, como Shamsud-Din Bahar Jabbar, un hombre de 42 años y nacionalidad estadounidense. El sospechoso nació en Beaumont (Texas), según registros públicos disponibles que coinciden con la identidad del sospecho identificado por fuentes policiales vinculadas a la investigación. Jabbar trabajó como informático y agente inmobiliario y sirvió durante unos cinco años en el Ejército de Estados Unidos, según los mismos informes preliminares. Los registros policiales de Texas muestran que fue acusado hace décadas de dos delitos menores: robo y conducción sin licencia.

El móvil

Todas las autoridades han calificado el ataque como atentado "terrorista" desde el primer momento, pero el FBI no ha esclarecido aún "las posibles asociaciones y afiliaciones del sujeto con organizaciones terroristas". La principal pista que apunta hacia el móvil terrorista es que en la camioneta Ford se localizó una bandera del ISIS (o Estado Islámico), además de dos documentos de identificación, armas y un posible artefacto explosivo improvisado. Además, la agencia federal de explosivos y armas ATF registró una vivienda de Nueva Orleans en la que se declaró un incendio y que podría haber sido alquilada en Airbnb por el sospecho del ataque.

¿Actuó solo?

La incertidumbre sobre quién y cómo se preparó el atentado creció cuando el FBI admitió en rueda de prensa que no cree que Jabbar sea el único responsable, y pidió ayuda ciudadana para conseguir más información. Según Fox News, el vehículo que se usó para atropellar a la multitud habría cruzado la frontera de México a Estados Unidos hace solo dos días, aunque luego rectificó y dijo que fue en noviembre y que no estaba claro si lo conducía el autor del atropello. No obstante, la CNN señaló que la camioneta fue alquilada a través de Turo -una aplicación parecida a la plataforma de Airbnb, pero para coches- y que su precio era de 105 dólares al día.

La ola reaccionaria

El presidente de EEUU, Joe Biden, mostró su pésame a las víctimas y afirmó: "No hay justificación para la violencia de ningún tipo y no toleraremos ningún ataque contra ninguna de las comunidades de nuestra nación". Pero su próximo sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, lanzó el bulo de que el autor del atropello era un extranjero antes de que se confirmara que tenía nacionalidad estadounidense. "Cuando dije que los criminales que llegan son mucho peores que los criminales que tenemos en nuestro país, esa afirmación fue refutada constantemente por los demócratas y los medios de noticias falsas, pero resultó ser cierta", escribió en su red social, Truth.