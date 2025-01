El apoyo de Elon Musk a los ultras de AfD calienta la campaña electoral en Alemania

¿Es injerencia en la política interna de un aliado que el magnate Elon Musk apoye públicamente a la ultraderecha alemana? Y sobre todo: ¿puede influir ese apoyo en las elecciones generales alemanas del próximo 23 de febrero? Para el líder del bloque conservador, Friedrich Merz, al que los sondeos apuntan como nuevo canciller, no hay dudas respecto a la primera pregunta: "No recuerdo un caso parecido de injerencia en la campaña de un país amigo en toda la historia de las democracias occidentales", afirmó. Reaccionó así a la publicación en 'Welt am Sonntag' , el dominical del diario 'Welt', de una columna de Musk, en que calificaba a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) de "última esperanza" de salvación para ese país. Musk no es solo el hombre más rico del mundo y el propietario de la red social X, sino el asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Sus preferencias políticas van más allá de lo privado e inciden en las relaciones entre Alemania y su gran aliado transatlántico, Estados Unidos.

La columna en 'Welt' levantó ampollas por pertenecer al grupo Springer, afín a los conservadores de Merz. Pero no es el único ejemplo de su voluntad de incidir en el futuro alemán. Musk había expresado anteriormente en X su apoyo a la AfD, que ocupa la segunda posición en los sondeos tras la derecha de Merz. Desde su red social ha insultado al canciller Olaf Scholz, al que ha calificado de "loco", y al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, al que considera un "tirano antidemocrático". La candidata de la AfD a la cancillería, Alice Weidel, planea participar "próximamente" en un chat en X con Musk, según el semanario 'Der Spiegel'. De concretarse, sería una especie de gran pantalla ultra frente al duelo televisado convencional entre Scholz y el aspirante Merz.

Scholz dedicó parte de su discurso de Año Nuevo a responder a Musk. "No son los dueños de las redes sociales quienes deciden. No es quien grita más fuerte el que decide lo que ocurrirá en Alemania, sino la mayoría sensata y decente", advirtió. A la AfD le atribuyen los sondeos una intención de voto del 20%, frente al 31% de los conservadores de Merz. Los socialdemócratas de Scholz están sobre el 17%. Un sondeo del diario 'Bild', asimismo del grupo Springer, atribuía a Weidel un 25%, en caso de que la cancillería se decidiera por voto directo a un candidato. Es un indicador virtual, ya que en el sistema parlamentario alemán la elección de canciller corresponde al Bundestag, la Cámara baja. La AfD está políticamente aislada por el resto del espectro parlamentario.

La influencia en el voto

Pero la pregunta sobre la capacidad de Musk de influir en el voto alemán sigue en el aire. "Vivimos tiempos de extrema volatilidad en el elector. Un atentado u otro tipo de impacto puede acelerar el voto en otra dirección", recuerda a EL PERIÓDICO la politóloga Julia Reuschenbach. La solidaridad con que la opinión pública alemana respondió a la llegada masiva de refugiados, en septiembre de 2015, se rompió unos meses después. Incidió en ello, según Reuschenbach, el estupor por la violencia sexual desatada la noche de ese fin de año junto a la estación de Colonia. Hubo casi mil denuncias y los presuntos agresores fueron principalmente jóvenes de origen migrante.

Dos atentados recientes a cuchilladas, uno de ellos pocos días antes de las elecciones europeas, con un policía muerto a manos de un refugiado afgano, y el otro ante los comicios regionales en el este alemán, en que un yihadista sirio mató a tres personas en una fiesta popular en Solingen, dieron más votos de los previstos a la AfD.

Que el atropello masivo contra un mercadillo navideño de Magdeburgo, unos pocos días antes de la Navidad, procediera de un médico saudí aparentemente perturbado, islamófobo y simpatizante de la AfD no tiene por qué perjudicar a este partido. "Para la ultraderecha alemana, mucho más radicalizada que la de otros países europeos, no hay diferencias: todo extranjero es un peligro que está de más", advirtió en un encuentro con medios extranjeros el diputado conservador Marco Wanderwitz, impulsor de una iniciativa para ilegalizar a la AfD. Para el presidente honorario de la AfD Alexander Gauland, "Alemania sería un gran país con ocho millones de habitantes menos", es decir, sin ciudadanos extranjeros. En esa línea se enmarca la promesa de proceder a deportaciones masivas de Weidel, para quien el argumento de que sin ellos el país y su industria colapsaría no sirve. Es prioritario revertir lo que denomina "invasión descontrolada de migrantes".

Weidel impone ya su dominio en TikTok

La columna de Musk en 'Welt' fue una afrenta directa para Merz, por proceder del grupo Springer. Este imperio mediático fue en tiempos del canciller Helmut Kohl (1982-1998) territorio del bloque conservador. Con Angela Merkel (2005-2021) hubo un distanciamiento entre el poder político y el grupo propietario del diario más leído de Alemania, el sensacionalista 'Bild'. Pero Merz, exrival interno de Merkel, probablemente contaba con un regreso a la antigua dinámica de afinidades. Por lo pronto, a la columna de Musk siguió una carta de dimisión de la jefa de opinión del dominical de 'Welt', Eva Marie Kogel.

Mientras en el panorama mediático convencional se debate sobre los límites de la libertad de expresión y la injerencia del asesor de un presidente electo, pero que aún no tomó posesión, en las redes sociales no hay dudas ya sobre quién domina ese ámbito. La cuenta de la AfD en TikTok tiene medio millón de seguidores. Le sigue la líder del nuevo extremismo populista de izquierdas Sahra Wagenknecht.

Una frase de Weidel puede alcanzar hasta cinco millones de 'likes' a través de sus multiplicadores, según el analista y asesor político Martin Fuchs. "La AfD juega en la Liga de Campeones, el resto se mueve entre ligas regionales", resumía este experto.

