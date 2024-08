El presidente palestino asegura ante el Parlamento turco que irá a Gaza aunque le cueste la vida

El presidente palestino, Mahmud Abás, ha anunciado este jueves que viajará a Gaza junto a otros líderes palestinos con la intención de tratar de poner fin a los bombardeos de Israel sobre la Franja. "No nos queda ninguna vía de solución. Por eso, yo y todos los miembros del Gobierno palestino hemos decidido ir a Gaza, y eso es lo que haremos", dijo Abás en un discurso pronunciado ante el Parlamento de Turquía. "Frente a un enemigo que no conoce límites, estamos unidos. Aunque nos cueste la vida... mi vida no tiene más valor que la del niño más pequeño de Gaza", agregó el dirigente entre aplausos de los diputados turcos.

El líder palestino, de 88 años, se reunió anoche en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y hoy pronunció un discurso, como invitado de honor, ante el Parlamento turco, en el que denunció la guerra de Israel contra Gaza, que calificó de "genocida". Inició su alocución, que duró 45 minutos, pidiendo una oración por Ismail Haniyeh, el dirigente del movimiento islamista palestino Hamás asesinado hace dos semanas en Irán en un atentado atribuido a Israel.

Abás denunció que los ataques de Israel han matado a más de 40.000 personas y han destruido dos tercios de las infraestructuras en la Franja, asegurando que el objetivo de Israel es "cometer un genocidio y expulsar a los palestinos de su tierra". Insistió en que Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza forman un conjunto y que no sería posible ningún acuerdo de paz que pretendiera tratarlos por separado. "Solo las acciones políticas pueden traer la paz; las militares no. No está bien que Israel busque una solución parcial. Toda la tierra de Gaza es nuestra, igual que Cisjordania y Jerusalén Este. Trocear nuestro territorio, aunque sea quitando un palmo de tierra, nunca puede ser una solución", dijo el veterano líder.

Reconocimiento del Estado palestino

Abás subrayó la importancia de que todos los Estados del mundo reconozcan Palestina como Estado y prometió seguir trabajando para este fin "hasta que a Estados Unidos no le quede más remedio" que hacerlo también y el país sea reconocido también por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En su presentación de Abás, el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus, destacó que el conflicto de Palestina es una "causa nacional" para Turquía y que Ankara seguirá apoyando la creación de un Estado palestino soberano en las fronteras de 1967, con capital en Jerusalén Este.