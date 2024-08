Decenas de miles de serbios protestan contra una mina de litio

Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Belgrado para exigir la prohibición de un proyecto de extracción de litio en el oeste de Serbia, impulsado por la multinacional Río Tinto y apoyado por el Gobierno, debido a los temores por su posible impacto ambiental. Según la televisión N1, la protesta en la plaza y calle de Terazije, en pleno centro de la capital, reunió a unas 30.000 personas de todas las edades y llegadas de diferentes partes del país.

"Nuestra exigencia es una ley que prohíba de forma duradera la exploración y explotación del litio y boro en todo el territorio de Serbia", declaró ante los manifestantes Zlatko Kokanovic, activista ecológico y ciudadano de Gornje Nedeljice, localidad en la que se encontraría una futura mina de litio. Kokanovic anunció un bloqueo de carreteras y vías férreas importantes en Serbia y los manifestantes se encaminaron tras la protesta con él y sus seguidores hacia una autopista que pasa por Belgrado.

Además de la autopista, parte de los manifestantes bloquearon el tráfico ferroviario en la principal estación de trenes de la capital al ocupar los rieles de los dos sentidos, así como en la estación de Novi Beograd, otro punto importante de tráfico ferroviario en Belgrado. Según los organizadores, los bloqueos permanecerán hasta el cumplimiento de sus exigencias, a pesar de las advertencias de las autoridades de que sus actos violan la ley.

Los manifestantes llevan pancartas con lemas como 'No habrá mina' o 'Río Tinto, no excavarás' y gritan 'Río Tinto, fuera de Serbia', 'Jadar no es para venderlo' y 'traidores'. La popular actriz y activista Sveltana Bojkovic declaró que no se permitirá que Serbia "sea una colonia minera".

"No lo aceptamos, defendemos nuestra permanencia en nuestra tierra", indicó Bojkovic. La manifestación en Belgrado, convocada por grupos ecologistas y que cuenta con el apoyo de la oposición, es la culminación de una nueva ola de protestas, celebradas en las últimas semanas en más de 40 ciudades del país tras la reactivación del proyecto.

En enero de 2022, el Gobierno suspendió los planes ante el malestar popular y las masivas protestas ecologistas y antigubernamentales, pero los volvió a activar en junio pasado, después de un fallo del Tribunal Constitucional de que la suspensión no estaba en conformidad con la ley. El 19 de julio, el Ejecutivo serbio firmó con la Unión Europea (UE) un memorando de entendimiento sobre la asociación estratégica en el ámbito de materias primas clave, como el litio.

El proyecto prevé la extracción del litio en el oeste de Serbia, en la región agrícola de Jadar, cerca de la ciudad de Loznica. Serbia, país candidato al ingreso en la UE, pretende desarrollar una cadena completa desde la extracción del mineral y la producción de baterías hasta la fabricación de los vehículos eléctricos. Las autoridades consideran que para Serbia es una gran oportunidad de desarrollo económico y prometen que la explotación respetará el medio ambiente.

Punto de inflexión

"Es un punto de inflexión para nosotros, un gran cambio", declaró recientemente el presidente de Serbia, el conservador Aleksandar Vucic, quien admitió que hay todavía un largo camino hasta la realización del proyecto y que una posible mina no podría empezar a trabajar antes de 2028. El presidente, cuyo Partido Progresista Serbio (SNS) está en el poder desde 2012, asegura que las protestas son políticas y suponen un intento de desestabilizar Serbia.

La multinacional Río Tinto está haciendo desde 2004 trabajos de prospección en un yacimiento de litio en Jadar con la intención de abrir una mina y extraer el mineral. Se calcula que se extraería 58.000 toneladas de litio al año y respondería al 17 % de la demanda europea. La mina sería subterránea y abarcaría una superficie de 220 hectáreas.

Las protestas representan un gran desafío para las autoridades, ya que un sondeo de opinión de la revista NSPM muestra que el 52,1 % de los encuestados están en contra de la mina incluso si hubiera garantías ecologistas de la UE y Alemania, el 33,7 % apoyaría el proyecto y el 14,2 % no tiene postura al respecto. Expertos serbios, por su parte, advierten en contra de politizar el tema de la minería en el país.