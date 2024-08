Nicolás Maduro ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para poner en manos de la misma la verificación de los resultados electorales. Con descalificaciones a la oposición y también ante la justicia, Maduro ya se ve vencedor. En las últimas horas, hasta los observadores del Centro Carter invitados por el propio Consejo Nacional Electoral, concluían que estas elecciones no pueden considerarse democráticas, ya que no han podido corroborar ni verificar los resultados oficiales. La Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, incluida España, piden que las actas sean públicas. Hasta entonces, no reconocerán el resultado.