El Parlamento israelí aprueba una resolución de oposición al Estado palestino

Para Israel, parece no haber vuelta atrás. La madrugada de este miércoles la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado una propuesta declaratoria para reafirmar su oposición a la creación de un Estado palestino. Los 68 diputados que han votado a su favor incluyen los miembros del centrista Unidad Nacional de Benny Gantz. Sólo nueve parlamentarios de las formaciones árabes se han opuesto a la propuesta e, incluso, los laboristas se han abstenido. Tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como la Autoridad Palestina (AP) han condenado la aprobación de esta propuesta, que rompe con cualquier posibilidad de alcanzar una solución de dos estados.

"El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la Tierra de Israel constituiría una amenaza existencial para el Estado de Israel y su ciudadanía, perpetuaría el conflicto israelí-palestino y desestabilizaría la región", afirma la resolución, presentada por el partido opositor de derecha Nueva Esperanza, capitaneado por Gideon Saar, que hace cinco años compitió por el liderazgo del Likud del primer ministro, Binyamín Netanyahu, y fracasó, abandonando la formación. El texto "tiene por objeto expresar la oposición generalizada que existe entre el pueblo [israelí] al establecimiento de un Estado palestino, que pondría en peligro la seguridad y el futuro de Israel, y señala a la comunidad internacional que la presión para imponer un Estado palestino a Israel es inútil", ha declarado Saar.

"Una recompensa al terrorismo"

Los miembros de Nueva Esperanza consideran que el reconocimiento del Estado de Palestina, realizado por 145 países, entre ellos, España, es "una recompensa al terrorismo y a Hamás" tras la masacre del 7 de octubre. "Con una mayoría decisiva de 68 a 9, la Knesset votó en contra del establecimiento de un estado terrorista árabe en Israel, no ahora, no en el futuro, no unilateralmente y no dentro de un acuerdo”, ha celebrado el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich. “Ahora es el momento de la soberanía”, ha dicho en referencia a la anexión de la Cisjordania ocupada. En 76 años de historia, es la primera vez que la Knesset aprueba una resolución de este tipo, reflejando el clima derechista y anti-palestino que permea las instituciones y la sociedad israelíes.

Guterres ha sido muy contundente con su respuesta. "Los recientes acontecimientos están poniendo un punto final a cualquier perspectiva de una solución de dos Estados", "clavándole una estaca en el corazón", ha dicho el jefe de la ONU. Ha denunciado que, a través de medidas administrativas y legales, Israel está cambiando la geografía de Cisjordania. En la organización, esperan una aceleración de la expansión de los asentamientos ilegales según el derecho internacional por las grandes confiscaciones de tierras en áreas estratégicas y a los cambios en la planificación, la gestión de la tierra y la gobernanza, en aumento en los últimos meses. "No hay paz ni seguridad para nadie sin el establecimiento de un Estado palestino", ha recordado Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la AP, puntualizando que ya muchos países de la ONU lo han reconocido. Además, ha acusado al Gobierno israelí de "empujar a toda la región al abismo" con el apoyo de Washington.