Agredido un diputado cristianodemócrata alemán durante un acto electoral

El diputado cristianodemócrata alemán Roderich Kisewetter, portavoz de la oposición conservadora para temas de defensa y seguridad, resultó herido leve este sábado al ser agredido mientras participaba en un acto de campaña para las elecciones al Parlamento Europeo en el sur de Alemania.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Aalen, en el estado federado de Baden-Württemberg (sur de Alemania), según informaron medios alemanes.

"De repente, no llevaba allí ni cinco minutos, vino lanzado por el costado, me gritó y me tachó de belicista", declaró después en relación al atacante el propio Kiesewetter, conocido por su respaldo al apoyo militar a Ucrania, al portal regional 'schwäbische.de".

"Después me empujó y al irse tiró de la carpa debajo de la que estábamos", agregó el diputado de la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Cuando intentó grabar con el móvil a su agresor, que según los medios es un político local, éste corrió hacia él, le golpeó y le empujó de nuevo contra un macetero.

Se trata de la última de una cadena de agresiones a políticos que han marcado la campaña en Alemania de cara a las elecciones al Parlamento Europeo que comienzan dentro de una semana.

La primera y más brutal fue la sufrida por eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke en la ciudad de Dresde (este) a principios del mes pasado.

Posteriormente fueron intimidados y golpeados en varias ocasiones militantes de los verdes mientras colgaban carteles, en especial en el este del país, y también fue agredida la vicealcaldesa de Berlín, la socialdemócrata Franziska Giffey.

A raíz del ataque contra Ecke, el Gobierno alemán ha adoptado un proyecto de ley que pretende proteger los datos personales de los ciudadanos involucrados en política frente a potenciales agresores.