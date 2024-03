Paul Grod, presidente del Congreso Mundial Ucraniano: “La forma de evitar una guerra OTAN-Rusia es que Ucrania no sea derrotada”

Hubo una diáspora ucraniana antes que la actual, cuando la trágica centrifugadora de la II Guerra Mundial dispersó a millares de pobladores de tierras que se disputaron Hitler y Stalin llenándolas de hambre y de muertos. De esa onda expansiva de la historia violenta de Europa procede Paul Grod, abogado que nació ya en Canadá, hijo de padres ucranianos, esposo de una ucraniana también de la diáspora.

Y fue en esa migración de refugiados, principalmente por países anglosajones y con la aquiescencia de Churchill, donde se alojó el germen del Congreso Mundial Ucraniano, la entidad que hoy preside este ejecutivo de 52 años, con experiencia directiva en los sectores de banca y energía de Canadá. Grod ha viajado a España estos días para tomar contacto con autoridades, pedir más ayuda al Ministerio de Defensa -los misiles Taurus del Ejército del Aire, por ejemplo- e interesarse por los 170.000 refugiados aogidos aquí.

Su entidad no solo se dedica a las necesidades de los expatriados, también trabaja para procurar apoyo a la Ucrania que se juega su existencia en la guerra con Rusia. “La mentalidad imperial rusa renovada en la II Guerra Mundial no ha desaparecido, sobre todo con respecto a Ucrania -opina-. Vamos a tener que luchar por lo menos 10 años, puede que más, toda una generación…”.

Con su victoria electoral, Putin va camino de rebasar a Stalin en tiempo en el poder e Rusia. ¿En qué se parece Putin a Stalin?

En mucho. Pero lo principal es su concepto del imperio ruso, y tener como ejemplos a zares rusos como Catalina e Iván el Terrible. Los dos ven a Ucrania como un peligro. Por eso Stalin organizó el Holodomor [hambruna tras la II Guerra Mundial], el instrumento con el que matar al pueblo ucraniano. Ahora Putin quiere hacer algo parecido destruyendo Ucrania con su guerra. Esa palabra de su propaganda, la “desnazificación”, es un recurso para justificar una limpieza étnica. Siempre habla de “pueblo ruso” en Ucrania, nunca reconoce la existencia de Ucrania como nación.

¿Qué le parece el resultado de las elecciones en Rusia?

Pues que no son unas elecciones. ¿Cómo puedes convocar unas elecciones si has matado a todos tus opositores? Por eso hacemos un llamamiento a todo el mundo: estas elecciones son ilegítimas.

¿Por qué hay una importante porción del pueblo ruso que apoya a Putin?

Es por la pervivencia de la mentalidad nacionalista rusa. Desde pequeños se forma a los niños en la idea de que Rusia es un gran imperio. Es un peligro muy importante: se está formando en las escuelas rusas a niños con esa mentalidad imperial, a los que se inocula que Ucrania es un peligro para ese gran imperio.

"La guerra nuclear de Putin es un farol, y en Estados Unidos lo saben"

Proliferan las advertencias en Europa, de Macron, del gobierno alemán, de la ministra española de Defensa… Los suecos adiestran militarmente a su población civil… ¿Cómo de posible es que Occidente, la OTAN, entre en guerra con Rusia?

Todo esto es una señal de que Europa ya conoce quién es Putin, y ya sabe qué puede hacer. Hasta la invasión de gran escala de Ucrania siempre lo advertíamos, pero los europeos pensaban que Putin solo quiere una porción del territorio ucraniano, que es parte de su estrategia… Ahora Europa y sus países ven que eso no es así. Occidente se verá en una guerra si Ucrania no gana. Si Ucrania cae, Rusia irá más allá, y eso provocará la guerra. Rusia irá a por las repúblicas bálticas, contra Polonia, a por Moldavia, Georgia…

¿Cómo podemos evitar la guerra?

Victoria de Ucrania. La forma de evitar que Europa entre en guerra con Rusia es que Ucrania no sea derrotada. Cuando Ucrania gane, esa victoria destruirá las posibilidades de Rusia de ir más allá. Y eso destruirá la personalidad política de Putin y de su clan de militares. La única opción para evitar la guerra es la victoria de Ucrania, lo contrario es permitir que Putin piense que puede hacer lo que quiera y seguir con sus planes de guerra en otros puntos del continente.

Paul Grod, presidente del Congreso Mundial Ucraniano. / José Luis Roca

¿Y qué más puede hacer España para ayudar a Ucrania y evitar esa guerra?

Estamos pidiendo a España apoyo para que se forme el tribunal internacional que aún no existe para juzgar los crímenes de guerra rusos. La corte de La Haya no tiene autoridad y capacidad para juzgar a Rusia por sus crímenes y determinar las reparaciones. Necesitamos un tribunal que haga visibles a todos los rusos que están cometiendo crímenes, y que los propios rusos puedan ver que lo que han hecho es un delito.

"Ucrania nunca ha pedido que la OTAN envíe soldados a su territorio y no lo va a pedir"



¿Es usted partidario de que los países de la OTAN envíen soldados a territorio ucraniano?

Ucrania nunca ha pedido eso, y no lo va a pedir. Es más importante que los países de la OTAN envíen el armamento que necesitamos y que todavía no ha entregado. Es muy importante que el medio centenar de países del grupo de donantes de Ramsteim envíen las armas en su tiempo, no haciendo esperar meses y meses. Si los países de la OTAN no hubieran vacilado en enviar todo el armamento que se precisa, la guerra podría estar ya terminada. Me refiero, por ejemplo, a los cazas F-16, a los misiles Taurus [cohete robótico de gran alcance], la munición de 155 milímetros para artillería... Ya han pasado dos años de guerra y solo ahora ha salido la confirmación para el envío de F-16. Y ¿ahora hay que emplear otros tres años en entrenamiento de pilotos y envío de los aviones? Los necesitamos antes. No es posible organizar contraofensivas sin los medios adecuados.

¿Llegaremos a ver una guerra nuclear?

No. Es un chantaje de Putin. Ellos saben que es imposible. También tienen miedo, y saben que su arma nuclear no es tan potente como dicen. Mire a Estados Unidos: están muy tranquilos porque saben que es un farol.

¿Es usted creyente?

Sí. Soy grecocatólico.

¿Y qué le pareció el llamamiento del papa a que Ucrania enarbole la bandera blanca y se siente a negociar?

El Congreso Mundial Ucraniano hizo un comunicado de respuesta. Las palabras del Papa son irreales, y muy peligrosas. Invitamos al Papa a viajar a Ucrania, que vea con sus propios ojos lo que está pasando, qué crímenes comete Rusia en Ucrania. La pedimos al Papa que reconozca que Rusia es el agresor, porque hasta ahora nunca ha dicho eso, lo ha evitado siempre. Le hacemos un llamamiento para que reconozca a Ucrania como la víctima. Él está rezando por Ucrania, rezando por la paz… pero no dice quién es el agresor y quién la víctima. Como creyente, pienso que el Papa, como cabeza de la Iglesia, debe discernir y señalar firmemente qué es el mal y qué es el bien. Y el mal siempre ha de ser derrotado. No se puede hablar con el mal, no se puede entablar diálogo con Satán.

Usted, que trabaja en atalayas económicas, ¿sabe a cuánto ascenderá la factura real de reconstrucción de Ucrania tras la guerra?

Son 500.000 millones de euros. Cada día esa suma crece.

¿Y quién pagará eso?

Rusia pagará.

¿Cómo?

Tras la II Guerra Mundial, Alemania pagó reparaciones a países que destruyó. Ahora es importante que la UE haya dado pasos para bloquear activos rusos. Ya está paralizados, más o menos, 300.000 millones de dólares. Ahora se dan pasos para que esos activos bloqueados pasen a ser confiscados, y que puedan ser usados para la reconstrucción de Ucrania.

"España ayuda mucho, y lo agradecemos. Se puede hacer más. Ustedes tienen misiles Taurus… "

Acaba de salir de una cita en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo es la actitud del Gobierno de España con ustedes?

He tenido reuniones con ministerios de Defensa de muchos países, y he visto que el ministerio de Defensa de España está muy activo en la ayuda. Sabe qué necesitamos, qué entrenamiento precisan nuestras tropas, cómo ayudar a los soldados heridos… España siempre ha estado entre los primeros cuatro países europeos en la ayuda militar, y quiero agradecérselo. España ayuda mucho. Y se puede hacer más. Ustedes tienen misiles Taurus… Se necesita el visto bueno de Alemania, pero recuerde que fue España la que primero animó a entregar carros Leopard, y movió a Alemania...

Donald Trump tiene una visión diferente. ¿Están preocupados con que gane Trump las elecciones en Estados Unidos?

Gane Trump o no, trabajaremos con todos los líderes. La comunidad ucraniana en Estados Unidos presiona a los republicanos para que Trump ayude a Ucrania. Hace tres semanas estuve en Filadelfia y en Chicago, para pedir a senadores republicanos que apoyen el presupuesto bloqueado de ayuda a Ucrania. La mayoría de republicanos apoya a Ucrania; hay una minoría que no, una pequeña facción muy radical que apoya a Trump.

¿Putin prefiere que gane Trump?

No podría decir qué quiere Putin. Tampoco sabemos qué tiene Trump en su cabeza. Pero soy optimista por naturaleza: Trump como presidente, según viera cómo está Putin, incluso podría ser más radical que Biden… No se sabe.

¿Qué necesita la diáspora ucraniana en España, y en el resto del mundo?

Su necesidad más importante es la posibilidad de volver. Por eso necesitamos una educación en ucraniano, para que nuestros niños no olviden el idioma. Cuando no se mantiene la lengua materna, se acrecienta el riesgo de que una generación no vuelva a su tierra. Y cuando los niños no quieren volver, los padres tendrán reparos para volver. Y esos padres seguirán necesitando reunirse con sus familias, lo que supondría otra ola de emigración y, por tanto, otra catástrofe demográfica para Ucrania. Después de la victoria, Ucrania necesitará que vuelva su gente para reconstruir el país.