Un juez permite que el caso contra Trump en Georgia prosiga con la fiscal cuestionada por una relación romántica

Fani Willis, la fiscal que imputó en Georgia a Donald Trump por sus intentos de alterar los resultados electorales en ese estado en las elecciones de 2020 que el republicano perdió contra Joe Biden, podrá seguir al frente del caso, uno de los cuatro penales que enfrenta el candidato republicano para las presidenciales de noviembre. El juez Scott McAfee ha anunciado este viernes esa decisión, poniendo fin a un intento por parte de los abogados de Trump y otros encausados de descalificar a Willis por haber contratado para su oficina a un fiscal con el que tuvo una relación romántica. El magistrado impone como condición que ese hombre, Nathan Wade, se retire de su participación en el caso.

La decisión de McAfee es un triunfo para Willis, aunque solo parcial y no ayudará a la fiscal a recomponer su reputación, que ha quedado tocada. El juez le afea haber demostrado “tremenda falta de juicio” y haberse comportado “de forma no profesional”. Además critica comentarios públicos que ha hecho sobre el caso la fiscal, incluyendo para un libro. “Bien puede haber llegado la hora de una orden que prevenga a la fiscalía de mencionar el caso en ningún foro público para evitar publicidad prejuiciosa en la fase previa del juicio”, dice el juez, aunque señala que no hay una petición para hacerlo sobre la mesa.

El romance

En el centro del intento de descalificar a Willis, a Wade y a toda la oficina de la fiscalía del condado de Fulton estaban acusaciones planteadas por la defensa de los encausados de que los fiscales habían iniciado una relación romántica antes de que ella le contratara a él en noviembre de 2022. Se alegaba también que se “beneficiaron personalmente” de forma económica de ello y se exponían como pruebas varios viajes y vacaciones que realizaron juntos, incluyendo cruceros y estancias en el Caribe. Los abogados de los encausados aseguraban que pagó él, aunque en las tensas vistas el mes pasado tanto Willis como Wade insistieron en que ella se hacia cargo de la mitad de los gastos. Como asegura que pagaba a Wade en efectivo, no hay registros de esos pagos.

El juez McAfee no niega que haya apariencia de algo “impropio”, pero en su dictamen ha sentenciado que las “acusaciones y pruebas” presentadas son “legalmente insuficientes para alcanzar determinación de conflicto de interés”.

Reducción de cargos

La resolución de McAfee llega solo dos días después de que el juez diera el miércoles un golpe al caso al decidir retirar seis cargos contra Trump y los otros acusados del total de 41 que inicialmente se presentaron contra 19 encausados, cuatro de los cuales ya se han declarado culpables.

Los cargos retirados contra Trump son los que conciernen a sus peticiones a cargos públicos de que violaran la ley. Según el magistrado, la fiscalía no fue suficientemente específica al presentarlos y por ello no daban oportunidad a las defensas de preparar de forma adecuada sus casos. La decisión del juez deja la puerta abierta a que la fiscalía intente volver a presentarlos de forma más concreta a un gran jurado para lograr de nuevo la imputación.

Uno de los cargos ahora retirados contra Trump se refiere a la llamada que hizo al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que le encontrara “11.780 votos”, las papeletas con que Biden ganó el estado. Otro es una carta que instaba a Raffensperger a no certificar los resultados en el estado o buscar otros “remedios legales” para “anunciar al verdadero ganador”.

Pese a la retirada, se mantienen los otros cargos, construidos sobre leyes contra el crimen organizado en un caso que representa la mayor amenaza para Trump. Al tratarse de un caso estatal y no federal, el republicano no podría si llega a la presidencia instar al Departamento de Justicia a retirar los cargos. No podría en caso de ser condenado perdonarse. Tampoco el gobernador estatal podría darle un perdón, algo que solo puede hacer un consejo estatal, y siempre después de que un condenado cumpla al menos cinco años de cárcel.