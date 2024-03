'Kate Gate': los 20 retoques de la foto de Kate Middleton y los últimos detalles de quién y cómo lo hizo

Tras múltiples especulaciones por el estado de salud de Kate Middleton por no aparecer en público desde que fue intervenida a principios de enero por una cirugía abdominal (de la que no han trascendido más detalles), y tras la publicación de su primera foto o 'prueba de vida' en la que aparecía con gafas de sol, en un coche conducido por su madre, y de la que también se ha dicho que podría estar manipulada, pues el Audi parece tener 5 ruedas y la duquesa no tiene su característico lunar en la cara, sobre la comisura derecha), la princesa de Gales colgó una fotografía con sus tres hijos con motivo del Día de la Madre, el pasado domingo.

Este acto aparentemente inocente de compartir un retrato familiar se ha convertido en tema de conversación mundial, en una tormenta mediática que ya tiene nombre, el #Kategate, con muchas preguntas y pocas respuestas, sobre la autenticidad de la foto, la salud de Middleton y la cadena de errores de comunicación de una institución en horas bajas, con el rey Carlos en tratamiento por un cáncer del que aún se desconoce a qué órgano afecta.

El siguiente gráfico interactivo mostramos los retoques de la foto de la discordia:

Lejos de acallar las teorías conspiranoicas sobre su verdadero estado de salud y su ausencia en la agenda de actos oficiales de la casa real británica, la instantánea ha acrecentado las dudas sobre la salud de la princesa y ha hundido la credibilidad de la casa real británica (y el gabinete que lleva la comunicación institucinal) a cotas que no se recordaban desde la muerte de Lady Di, pues varias agencias de noticias -Associated Press, Getty Images, Reuters y Agence France Presse- se han negado a difundir la imagen y la han eliminado, asegurando que está "manipulada".

En un comunicado posterior, la esposa del príncipe Guillermo ha admitido que, "como muchos fotógrafos" -ella es experta en fotografía y se encarga de los retratos familiares que se difunden en fechas señaladas como en Navidad-, había "experimentado con la edición" de la foto, y por todo ha pedido disculpas.

Según publica el 'Daily Mail' este martes, fue el propio príncipe Guillermo quien hizo la foto de su mujer con sus hijos el mismo viernes, tan solo 40 minutos antes de que la princesa la editara en Photoshop y la colgara en su cuenta de Instagram. Lo hizo con una cámara Canon de 2.900 libras esterlinas.