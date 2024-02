Temor en el Donbás a que las tropas ucranianas no puedan mantener las líneas por falta de munición

Es una inquietud que se escucha en toda la región del Donbás aún en poder de las tropas ucranianas, desde localidades como Hrodivka o Pokrovsk, situadas a apenas un puñado de la línea de frente tras la reciente caída de Avdiivka, hasta grandes ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, a un centenar de kilómetros de las líneas rusas, comparables en tamaño a una capital de provincias en España y asentamientos urbanos donde residen decenas de miles de personas. Con vocabularios, entonaciones y énfasis diferentes, todos los civiles consultados durante estos días se muestran inquietos en extremo ante la posibilidad de que, dada la carestía de municiones y armamento que afecta a su Ejército, las líneas de defensa ucraniana no resistan el empuje de las tropas del Kremlin, una actitud muy diferente a la que hacían gala hace solo un año, durante el primer aniversario de la ofensiva rusa, cuando descartaban que las tropas invasoras pudieran hacerse con el control de territorio adicional en esta región.

"Sí, los sentimos mucho más cerca", explica Lena, una mujer de 40 años que rehúsa fotografiarse o revelar su apellido y que trabaja de dependienta en una tienda de comestibles de Hrodivka, a una quincena de kilómetros de Avdiivka, el suburbio industrial de Donetsk de donde las tropas ucranianas acaban de retirarse. Durante la noche, los bombardeos "son constantes" y reconoce que hasta le impiden dormir. Hace 12 meses, vivía tranquila y descartaba por completo que las fuerzas que atacaban su país pudieran alcanzar su hogar. Ahora "solo podemos esperar que no lleguen hasta aquí, pero no lo podemos descartar por completo", admite. Tiene esposo y dos hijas, y en el caso de que se planteara la evacuación definitiva por el avance ruso, no sabe qué haría: "para irnos necesitamos dinero". "Nosotros solo queremos vivir en paz; que nos den armas y pelearemos para echar a los rusos", rememora en la lengua de Tolstói, sin apenas acento ucraniano, antes de admitir que, por edad y educación, conoce precisamente mejor el idioma del atacante que la de su propio país.

Kristina, de 20 años, recién salida de un supermercado que tiene los ventanales cubiertos de placas de corcho para limitar los efectos que puedan tener en el vidrio las ondas expansivas originadas por las explosiones, admite con amargura que la reciente ofensiva rusa ha forzado la huida, según sus cálculos, del 60% de los alrededor de 60.000 habitantes con que cuenta Pokrovsk. "Al principio de la guerra, mucha gente huyó, pero luego volvieron al estabilizarse el frente; ahora la ciudad está volviendo a quedarse sin gente", explica, inquieta a todas luces. No duda en calificar la situación de "muy preocupante" y no oculta sus dudas ante la posibilidad de que los ocupantes logren avanzar hasta el mismo punto donde se reside en estos momentos.