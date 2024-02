Los ataques de EEUU en Oriente Próximo avivan los llamamientos para su salida de la región

La guerra de Israel en Gaza ha vuelto a insertar a Estados Unidos plenamente en Oriente Próximo, una región de la que trata oficialmente de alejarse desde que Barack Obama anunciara su intención de pivotar hacia el Pacífico para contener a China. Pero, al mismo tiempo, su renovado intervencionismo está sembrando las semillas de su potencial expulsión de los dos países donde más beligerante ha sido en las últimas décadas. Los llamamientos para expulsar a las tropas estadounidenses de Irak y Siria se han reavivado a raíz de la oleada de represalias estadounidenses contra las milicias proiraníes que hostigan a sus tropas desde el 7 de octubre. Ni Bagdad ni Damasco las quieren en su territorio. Y si bien la Casa Blanca parece dispuesta a negociar, el recrudecimiento del conflicto con Irán complica su eventual despedida.

Los ataques estadounidenses se suceden en Yemen, Irak y Siria desde finales de enero, cuando un bombardeo con drones contra una de sus bases en Jordania mató a tres de sus soldados. Esa campaña está golpeando arsenales, centros de mando o posiciones de varias milicias proiraníes, pero también está matando a sus cuadros y a algunos civiles. A veces, con misiles de precisión lanzados sobre barrios residenciales, como el que acabó el pasado domingo en Bagdad con Mushtaq al-Jawari, uno de los líderes de la milicia chií Harakat al-Nujaba, integrada en las llamadas Fuerzas de Movilización Popular, un cuerpo paramilitar adscrito a las Fuerzas Armadas iraquíes. El Pentágono dijo entonces que la víctima había participado en alguno de los ataques contra sus tropas, pero la furia del Gobierno iraquí era evidente.

No solo acusó a EEUU de violar su soberanía, sino que se conjuró para rescindir el acuerdo que avala la presencia de las tropas estadounidenses en el país. Unos 2.500 militares actualmente. "En la práctica, el ataque puso a EEUU en guerra contra el Gobierno central iraquí. El primer ministro [Mohamed] Sudani no puede ignorarlo. Para salvar su Gobierno, tiene que pedir a las tropas de EEUU que se marchen", ha escrito el director para Estudios de Oriente Próximo de la Universidad de Oklahoma, Joshua Landis. Los líderes iraquíes insisten en que su país no puede convertirse en el próximo campo de batalla para las guerras de otros. Léase Irán y EEUU.

Un mandato desfasado

Desde su regreso a Irak en 2014, tres años después de que Obama las sacara del país y acabara formalmente con la ocupación iniciada en 2003 por Bush, las tropas de Washington están en el país bajo invitación de Bagdad y con un mandato específico: el Estado Islámico (ISIS). El problema es que los bárbaros yihadistas fueron derrotados en Irak en 2017, por más que mantengan una presencia residual en el país. El Pentágono insiste ahora en que sigue allí para asesorar a las fuerzas de seguridad iraquíes y kurdas, pero muchos sospechan que su función primordial es tratar de contrarrestar la enorme influencia de Irán en el Irak, un país también de mayoría chií.