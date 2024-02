Boris Nadezhdin, el único precandidato que tenía el pacifismo como marco central de su candidatura en las elecciones presidenciales de Rusa del próximo marzo, no podrá dar la batalla. La Comisión Electoral Central decidió este jueves rechazar su candidatura al considerar que presentó demasiadas firmas inválidas. Nadezhdin ya esperaba una medida así, y criticó las dificultades para recoger las firmas necesarias en "tan poco tiempo".

"Mientras hay decenas de millones de personas que me votarían, me están hablando de 11 firmas de muertos", manifestó el afectado durante la sesión en la que intentó defender su candidatura y las firmas que había recogido su equipo. Debía demostrar que las 9.500 firmas consideradas defectuosas no lo eran. Sin embargo, solo consiguió defender unas 60, insuficientes para poder mantenerse en la carrera presidencial al quedarse con 95.000 firmas. Para poder concurrir en los comicios se necesitan al menos 100.000.

A pesar del revés, su equipo no baja los brazos. El propio Nadezhdin apuntó que recurrirá la decisión al Tribunal Supremo. Además, pidió a la Comisión Electoral Central más tiempo, hasta el próximo 10 de febrero, para que él y su equipo puedan contrastar y corregir todos los posibles fallos que hubiera entre su documentación y poder concurrir en los comicios. Sin embargo, las autoridades competentes han rechazado la petición. No fue el único que quedó fuera de juego, pues el líder del partido Comunistas de Rusia, Serguéi Malinkovich, y los blogueros Rada Russkij y Anatoly Batashev no podrán presentarse. El primero ya declaró que no recurrirá la decisión, aunque tuvo el mismo problema que Nadezhdin con las firmas que recogió, mientras que los 'influencers' no presentaron suficientes firmas.

Un rayo de luz

Mientras los otros aspirantes languidecían a la sombra del presidente Vladímir Putin, sin ninguna intención real de luchar contra el actual titular del Kremlin, Nadezhdin fue el único que se atrevió a defender que se puede negociar con Ucrania y que la paz entre ambos países es posible. Este punto de vista diferente le brindó una cierta fama en algunos sectores de ciudades grandes, que acudieron a firmar por su candidatura e ilusionó a aquellos que también creen en una relación amistosa entre Moscú y Kiev. Sus opiniones también le costaron las críticas de los voceros de los canales estatales, como Vladímir Solovyov, quien vaticinó que Nadezhdin probablemente "irá a la cárcel" por su forma de pensar.

Algunos de los demás 'pretendientes' al liderazgo ruso han dicho abiertamente que no tienen intención de ganar las elecciones o que votar por ellos no es votar en contra del presidente ruso. Es el caso del candidato comunista, que cuando una periodista rusa le preguntó por su intención de ganar respondió yéndose por las ramas; o el del candidato del Partido Liberal-Demócrata (LDPR en ruso), Leonid Slutski, que al anunciar su candidatura ya aseguró que votar por él no era "votar en contra de Putin".