Ahmed Zakayev, primer ministro de Chechenia en el exilio: "La mayoría de los chechenos quiere la independencia"

Chechenia, la pequeña república caucásica escenario de dos mortíferas guerras hace un cuarto de siglo, ha dejado hace tiempo de ser noticia. Pero a decir de Ahmed Zakayev, primer ministro del Gobierno checheno en el exilio, nadie en el diminuto territorio ha olvidado los "300.000 muertos" que produjeron ambos conflictos, lo que equivale a llevarse por delante al menos al 15% de la población local. Ni tampoco los oscuros atentados o tomas de rehenes del principio del mandato de Vladímir Putin, actos terroristas, según él y muchas otras voces, orquestados por los servicios rusos que, a modo de provocación, permitieron al líder del Kremlin justificar la invasión de su país y las crueles represiones.

¿Cómo valora usted la situación interna del régimen de Vladímir Putin? ¿Se está reforzando? ¿Qué es lo que sucede en el interior de la élite rusa?

Si hablamos de Rusia, yo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, creo que Putin no lo decide todo. No es el sistema de Putin. El sistema que en estos momentos gobierna el país comenzó a activarse ya en el periodo de Gorbachov. Hace más de 30 años. Incluso ya en la época de Yuri Andrópov comenzaron a construir este sistema, cuando el KGB entendió que iba a perder con el mundo capitalista la guerra fría. El mundo estaba dividido en dos mundos, el capitalista y el socialista, (y los servicios secretos) entendieron que perderían en todos los ámbitos, y comenzaron a idear escenarios para cambiar la situación. Durante el periodo de Andrópov fueron enviados a Occidente los denominados jóvenes reformadores, los enviaron para que estudiaran la economía de mercado. Estamos hablando de los años 80. En esos momentos ya estaba siendo ideada esta estrategia. Con Putin, los servicios secretos simplemente han culminado esta estrategia, culminaron su instalación en el poder. La guerra de Ucrania les ha truncado sus planes, porque no contaban con semejante resistencia. Y no pensaban que el mundo ayudaría de verdad a Ucrania. Debido a todo ello, existe (entre los miembros del régimen) contradicciones. Este sistema (de primacía de los servicios secretos) está en el momento culminante de su desarrollo. Después de esto, solo se percibe un proceso de caída. Y el sistema va a ser destruido.

¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que ello ocurra?

Todo va a depender de los éxitos militares de Ucrania en el campo de batalla. El sistema solo puede destruirse después del fracaso militar de Rusia en Ucrania.

¿Cuál es el elemento más importante para que ello suceda?

Lo más importante es el envío de armas a Ucrania, Es la cuestión cardinal. Continuar apoyando a Kiev en su guerra. Tanto físicamente, como con armamento, y mediante otras posibilidades. El mundo tiene que explicarle fuerte, hacerle entender a este Putin colectivo, tal y como lo entiendo yo, que no se va a cansar de la luchar contra él y que no va a permitir que Ucrania sea derrotada.

¿Cómo valora usted la situación dentreo de Chechenia? Allí, en principio, nada se mueve, y parece que Ahmed Kadírov ha logrado prevalecer mediante el terror

No es cierto que Ahmed Kadírov haya logrado someter y aterrorizar a la población civil. Tenemos experiencia histórica de resistir a los rusos. Estoy seguro que el 90% de la población chechena no ha renunciado a la idea de la independencia. El pueblo checheno espera un cambio radical. Y solo después de que haya un cambio en Rusia, el cambio en Chechenia es posible. Y la situación en Rusia solo cambiará con una victoria de Ucrania. Todo el pueblo (checheno) observa el desarrollo de los acontecimientos (en Ucrania).

¿Existe gente dentro de Chechenia que apoya a Kadírov?

Si, en su entorno y entre sus familiares cercanos. Es un entorno que se alimenta y recibe de su mano. Este segmento de la sociedad existe, siempre ha existido, incluso en la época de los zares o del imperio soviético. Pero la mayoría de la población se mantienen favorable a la independencia.

Los chechenos, ¿creen que después de las guerras de los años 90 aún es posible vivir dentro de la Federación Rusa?

Las pérdidas (que sufrió) el pueblo checheno son tremendas, 300.000 personas, según algunas valoraciones, 40.000 de ellos niños. Por esta razón, estoy convencido de que no tenemos ningún futuro como parte de Rusia. Debemos abandonar la Federación Rusia, y el Kremlin debe afrontar su responsabilidad ante un tribunal internacional por sadismo. Y tenemos una posibilidad real de que los criminales de guerra respondan (por sus crímenes) gracias a la guerra de Ucrania. Ucrania ha iniciado procedmientos para los criminales de guerra y Putin ya se encuentra en situación de busca y captura, existiendo una orden internacional de arresto contra él. Para los chechenos, la primera prioridad es la desocupación de nuestro país, que solo será posible tras la derrota de Rusia en Ucrania, y lo segundo es obligar a Rusia a que responda por sus crímenes. Solo quiero recordar el periodo soviético. Permanecimos en el exilio durante 50 años, ordenado por Stalin. Y la principal motivación de los chechenos en este periodo (para seguir adelante) era recuperar nuestro gobierno, nuestro Estado. Hoy en día, después del asesinato de 300.000 personas hace dos décadas, una tragedia que los chechenos recuerdan muy bien, nadie ha olvidado nada. Los chechenos de hoy en día están más motivados que aquellos que 30 años atrás lograron reinstalar nuestro Estado.

¿Piensa usted que todos estos oscuros y sospechosos actos terroristas, que en su día permitieron a Putin justificar la segunda guerra chechena, serán esclarecidos alguna vez, como los atentados de Moscú y Volgodonsk en 1999 en los que murieron 300 personas?

Estoy completamente seguro de ello. Estos actos terroristas que fueron realizados por Rusia, ya sean las explosiones en Moscú y Volgodonsk de los años 90, la toma de rehenes del teatro Dubrovka, o la toma de rehenes de Beslán, fueron actos organizados por los servicios secretos rusos. Estoy seguro de que tenemos suficientes pruebas; además, detrás de cada uno de estos actos terroristas existían motivos: las explosiones de Moscú y Volgodonsk (de 1999) llevaron a Putin al poder. Después de la toma de rehenes en el teatro Dubrovka de Moscú, Putin liquidó a todos los medios de comunicación (independientes) Después de Beslán, Putin reconstruyó la denominada ‘vertical del poder’. Es decir, después de cada acto terrorista, se sucedía un cambio político. Esto confirma que Rusia y los servicios estaban detrás de estas acciones.