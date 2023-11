Las bombas seguirán arrasando Gaza un día más. A las puertas de iniciarse la tregua en el 48º día de guerra, ha caído la mañana del jueves el acuerdo entre Israel y Hamás. El asesor de seguridad nacional israelí, Tsaji Hanegbi, ha afirmado que el alto el fuego, que tenía que empezar a las 10 horas locales, no comenzará al menos hasta el viernes. Horas después de este decepcionante anuncio, un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha confirmado que el alto el fuego empezará a las 7 de la mañana. A ambos lados de la Línea Verde, palestinos e israelís han quedado decepcionados por tener que esperar aún más, ya que el acuerdo incluía un canje de rehenes cautivos en Gaza por presos palestinos y la entrada al enclave de cientos de camiones de ayuda humanitaria.

A su vez, Majed al Ansari, el portavoz del ministerio qatarí, ha dicho que el primer grupo de 13 rehenes, compuesto por niños y mujeres, será liberado mañana a las 4 de la tarde locales. Tanto Qatar como la oficina del primer ministro de Israel han confirmado haber recibido el listado de los cautivos que saldrán de Gaza mañana. “Aquellos rehenes que sean de las mismas familias serán reunidos dentro del mismo grupo", ha informado en rueda de prensa desde Doha, donde ha expresado su deseo de "que la ayuda llegue lo antes posible desde el cruce de Rafah". Tampoco ha confirmado el número de presos palestinos aunque ha afirmado que "el acuerdo es recíproco, por lo que esperamos que se produzca una liberación también del lado israelí como resultado de la liberación de los rehenes alrededor de las 4 de la tarde".

Bombardeos sobre Gaza

Mientras, las fuerzas israelís han continuado bombardeando el enclave asediado de Gaza. “Las negociaciones sobre la liberación de nuestros rehenes avanzan y continúan constantemente”, ha dicho Hanegbi, en un comunicado difundido por la oficina del primer ministro. “El inicio de la liberación se producirá según el acuerdo original entre las partes y no antes del viernes”, ha añadido. La emisora pública israelí Kan, citando a un funcionario israelí no identificado, ha informado que hubo un retraso de 24 horas porque el acuerdo no había sido firmado por Hamás y Qatar, que ha sido el mediador clave en el acuerdo. El funcionario ha confesado que son optimistas de que el acuerdo se llevaría a cabo cuando se firmara.

A su vez, un funcionario israelí ha afirmado a Haaretz que el retraso en la implementación se debe a cuestiones administrativas "que están siendo abordadas". "No hay motivo de preocupación; el retraso no se debe a una ruptura de las conversaciones, sino más bien a la necesidad de resolver cuestiones administrativas, que se están abordando", ha dicho una fuente familiarizada con las negociaciones sobre los rehenes. Por su parte, un funcionario palestino ha informado a AFP que se están planteando dudas sobre el acceso de la Cruz Roja a los rehenes antes de que sean liberados en Egipto, y si la Cruz Roja tendrá acceso a los que se quedan. La fecha de entrada en vigor del alto el fuego ha sido anunciada por Qatar, "en coordinación con los egipcios y los estadounidenses" este jueves.

Colaboración con la Cruz Roja

Finalmente, Ansari no ha revelado información sobre las rutas por las cuales los cautivos serán sacados de Gaza por “razones de seguridad”. "Nos centraremos en garantizar que lleguen de forma segura a través de nuestra sala de operaciones", ha dicho, y ha confirmado que habrá colaboración con la Cruz Roja y las partes en el conflicto. "Obviamente, cada día incluirá una cantidad de civiles según lo acordado, hasta un total de 50 en cuatro días", ha subrayado, a la vez que ha insitido en que el objetivo final es la tregua definitiva. Pero Israel ya ha expresado repetidas veces que esa no es su intención. Antes de la implementación prevista del pacto, el primer ministro, Binyamín Netanyahu, insistió el miércoles que este alto el fuego temporal no supone el fin de los ataques contra Gaza. “Quiero ser claro: la guerra seguirá hasta que cumplamos todos nuestros objetivos”, subrayó el político que ya ha anunciado que no se enfrentará a una depuración de responsabilidades por lo que pasó el 7 de octubre hasta que termine la ofensiva.

“Nadie dijo que habría una liberación mañana excepto los medios de comunicación... Tuvimos que dejar claro que no está prevista ninguna liberación antes del viernes, debido a la incertidumbre que enfrentan las familias de los rehenes”, ha dicho una fuente anónima de Netanyahu a Kan. También una fuente del Gobierno israelí ha acusado a Hamás de no haber entregado la lista de secuestrados que liberará ni firmado el acuerdo con los mediadores cataríes. Un día antes de la aprobación del acuerdo por parte del Gobierno, Hamás había dicho que “la pelota estaba en el tejado de la ocupación”. El acuerdo incluía un alto el fuego temporal durante cuatro días a cambio de la liberación de hasta 80 rehenes y de 150 prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.