La que fue ministra del Interior británica hasta este lunes, Suella Braverman, ha cumplido con lo previsto y ha cargado con dureza contra el primer ministro, Rishi Sunak, menos de 48 horas después de su destitución. En una carta publicada en las redes sociales, Braverman ha responsabilizado a Sunak por el incumplimiento de los objetivos fijados cuando formó su Gobierno hace poco más de un año, entre ellos la reducción de la llegada de inmigrantes, y ha asegurado que el actual líder conservador carece de la valentía y la determinación suficientes para desempeñar el cargo. Algo que, sostiene, está condenando al Partido Conservador. "El plan no está funcionando, hemos sufrido derrotas electorales récord, los reseteos han fracasado y se nos acaba el tiempo. Hay que cambiar de rumbo urgentemente".

La exministra, representante del ala más dura de la formación y partidaria de la mano dura contra la inmigración irregular, se ha mostrado “decepcionada” por su destitución, confirmada este lunes tras la publicación de un polémico artículo en el diario ‘The Times’ en el que acusó a los responsables policiales de actuar con “favoritismos” en las manifestaciones propalestinas y en las marchas convocadas por grupos de izquierdas. Unas palabras que no gustaron nada a Sunak y que precipitaron su caída y la remodelación del Ejecutivo, que ha incluído el nombramiento del exprimer ministro David Cameron como nuevo ministro de Exteriores.

Deportaciones a Ruanda

En un intento por agitar a las bases que votaron a favor del Brexit y que dieron la mayoría absoluta a Boris Johnson en 2019, Braverman ha criticado a Sunak por su negativa a pasar por encima de las leyes internacionales para poner en marcha las deportaciones de inmigrantes a Ruanda. Unas deportaciones sobre las que se pronunciará el Tribunal Supremo este mismo miércoles. “Tu rechazo a esta vía no fue sólo una traición a nuestro acuerdo, sino una traición a tu promesa a la nación de que harías ‘lo que fuera necesario’ para detener la llegada de embarcaciones [a través del canal de la Mancha]”, ha asegurado la exministra en la misiva de tres páginas.

Según Braverman, Sunak se comprometió a añadir cláusulas a la Ley de Inmigración Ilegal, aprobada en el Parlamento del Reino Unido, para esquivar la Convención Europea de los Derechos Humanos y evitar así las disputas legales. Algo que finalmente no ocurrió. “Nuestro trato no fue una mera promesa durante una cena que podía ser desechada cuando convenía y negada cuando era cuestionada”, ha señalado. “Si perdemos en el Tribunal Supremo, un resultado para el que siempre he defendido que debemos estar preparados, habrás desperdiciado un año y una ley del Parlamento, sólo para volver al punto de partida”. Braverman ha advertido de que, incluso en caso de que los jueces aprueben las deportaciones, estas tardarán mucho más de lo previsto en ponerse en marcha.

Respuesta "incierta y débil"

La exministra también ha sido muy crítica con la posición de Sunak ante lo que considera un auge del “antisemitismo y extremismo cada vez más despiadados que se manifiestan en las calles” del Reino Unido desde el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre.

En la misma línea que ha ido defendiendo en las últimas semanas, Braverman ha atacado con dureza a los manifestantes propalestinos y ha insistido en la necesidad de aprobar una ley para detener lo que califica “las marchas del odio”, que han provocado una creciente ola de racismo, intimidación y enaltecimiento del terrorismo, según la exministra. “Lamento decir que tu respuesta ha sido incierta, débil y carente de las cualidades de liderazgo que este país necesita”, ha añadido en una carta donde la autocrítica ha brillado por su ausencia.

La publicación de la misiva ha evidenciado las fuertes tensiones y discrepancias entre Sunak y Braverman y ha puesto de relieve las divisiones dentro de los 'tories', con un sector radical de la formación cada vez más confrontado con su líder. Algunos diputados conservadores cercanos a las posiciones de Braverman han criticado abiertamente al primer ministro por su destitución y han mostrado sus reservas ante lo que se vislumbra como un cambio de estrategia del Ejecutivo, que apunta a un giro hacia posiciones más moderadas tras la deriva radical de los últimos meses.