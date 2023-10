La derechista Patricia Bullrich, tercera en la primera vuelta presidencial de Argentina, ha decidido olvidar los punzantes agravios de Javier Milei. El ultraderechista la había acusado de "terrorista". No obstante, anunció su decisión de respaldarlo en el segundo turno para impedir el triunfo peronista Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre. La catarata de injurias mutuas es parte de un pasado tan reciente como olvidable por las nuevas emergencias. Bullrich, quien llegó a demandar ante los tribunales al anarco capitalista por haberla difamado, privilegió la existencia de un enemigo común. Milei se reunió con ella y el expresidente Mauricio Macri para limar asperezas. La consecuencia de ese furtivo encuentro en la noche del lunes no se hizo esperar.

"Con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. No las hemos ocultado. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. No podemos ser neutrales. Estamos ante el dilema del cambio o la mafia. Cuando la Patria está en peligro todo está permitido", justificó la exministra de Seguridad, cuyo pasado en la guerrilla peronista, casi medio siglo atrás, fue reflotado por el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en los debates entre candidatos. Llegó a acusarla de haber puesto bombas.

Bullrich obtuvo el 23% de los votos. Buena parte de ese caudal no le pertenece y por eso aclaró que el apoyo a Milei es "a título personal", En breve se espera que Macri haga lo propio. Juntos por el Cambio, la coalición que ambos integran con la moderada Unión Cívica Radical (UCR) ha extendido su certificado de defunción. Los radicales ya avisaron que no secundarán el intento de alinearse con el ultraderechista. La Coalición Cívica, otra de las partes de esa alianza antikirchnerista, Elisa Carrió, responsabilizó a Macri de la bancarrota electoral. "Va a cometer un error histórico", dijo, sobre el acercamiento a Milei. Su partido, aclaró, "no va a dar un salto al vacío" y respaldar a una formación que promueve "la venta de niños" porque eso "viola los derechos humanos".

Milei a la deriva

Milei quedó casi siete puntos por debajo de Massa en la primera vuelta del pasado domingo. Pensaba que iba a consagrarse presidente esa misma noche y sobrevino lo inesperado. Para millones de argentinos, el pánico a la ultraderecha fue mayor que la bronca con el presente económico. A partir de ese momento, Milei ha tratado de vestir el traje de la moderación. Ha dejado de exaltar la imagen de la motosierra destructora del Estado. Además de pedir los votos de los conservadores tradicionales intentó lo insólito e invitó a la izquierda a sumarse a su eventual Gobierno. El hombre que hablaba de los "sucios comunistas" fue a partir de ese convite objeto de innumerables bromas en las redes sociales. Se esperan otras sorpresas de un hombre que suele tener salidas desconcertantes.

El fenómeno Milei fue resultado del desastre económico del Gobierno peronista, pero, además, de su discurso fuertemente impugnador de la dirigencia política tradicional, a la que llamó "la casta". Los vituperios fueron de tal intensidad que se ganó la adhesión de los desencantados, especialmente los jóvenes, más interesados en sus gritos y estridencias que en su programa ultraliberal. La pirueta política de las últimas horas ya le trae problemas a LLA. La diputada provincial electa, Liliana Salinas, anunció que abandonará ese espacio. "No permitiremos este manoseo escandaloso".

Incógnita

Los analistas estiman que es prematuro saber cuánto aportará Bullrich con su anuncio a la campaña de Milei de cara al ballotage. Massa no solo ha resuelto abrirle la puerta a la centroderecha que integra hasta ahora Juntos por el Cambio. Su promesa de un "Gobierno de unidad nacional" con "los mejores" también incluye a partidos provinciales que pueden sumarle miles de votos el 19 de noviembre. Massa ha decidido presentarse como la opción razonable. Su mesura incluye elogios a la familia.

Por lo pronto, la primera encuesta nacional realizada sobre el balotaje le asigna a Massa un 44% de las adhesiones, 10 puntos más que su rival. Si se descuentan los que dicen que no van a ir a votar (7%) y los que lo harán en blanco (6%), Massa superaría largamente el 50% que se necesita para vencer. Los repetidos yerros de las encuestadores obligan sin embargo a los analistas a ser cautelosos frente a esas proyecciones.