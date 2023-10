Ya no hay ninguna ruta segura en la Franja de Gaza. Ni tan siquiera la ha habido durante la semana. En el día que el conflicto iniciado por el ataque sorpresa de Hamás cumple una semana, los palestinos del enclave sufren el castigo colectivo en forma de muerte y éxodo. Los bombardeos israelís han segado las vidas de más de 2.215 personas desde el pasado sábado. Además, el Ejército ha dado un día y medio a la población del norte de Wadi Gaza para que abandonen sus casas hacia el sur a través de dos supuesta rutas de evacuación seguras. Pero Israel ha vuelto a saltarse las normas de la guerra y ha bombardeado las carreteras sobre las que él mismo se había comprometido no atacar. Como resultado, unas 70 personas, incluidos niños, murieron el viernes por la tarde mientras intentaban buscar un refugio seguro, acatando las órdenes de su atacante.

"¡Espero que puedan ayudarnos! La situación está empeorando. Están pidiendo a todas las personas que viven en el área norte que se vayan al sur y no sabemos a dónde ir ni qué tan serio es el mensaje, y hemos estado aislados desde hace días sin internet", implora Hanaa, una mujer embarazada de ocho meses y medio, a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Clama desde el campamento de Jabaliya, donde apenas quedan edificios en pie, y situado al norte de la Franja de donde han salido palestinos doblemente refugiados por culpa de la agresiva ofensiva israelí que ha destrozado casas, hospitales y escuelas. Este sábado, Israel ha celebrado la muerte de los que considera dos de los máximos responsables del ataque de Hamás la semana pasada. Se tratan de Merad Abu Merad, al frente del aparato aéreo del grupo islamista palestino, que incluiría el uso de drones o milicianos en parapente, y Ali Kachi, líder de las fuerzas de Hamás Nakba y que dirigió el ataque contra las comunidades fronterizas israelíes cerca de Gaza.

Incursión terrestre

Este sábado el Ejército de Israel ha dicho en un comunicado que se está "preparando para ampliar el ataque" en Gaza, insinuando una incursión terrestre largamente esperada en el enclave. Ha afirmado que está planeando una amplia gama de operaciones ofensivas, incluido un "ataque coordinado desde aire, mar y tierra". "Varios batallones y fuerzas del ejército están desplegados en todo Israel en preparación para elevar el nivel de preparación y en preparación para las próximas etapas de la guerra, especialmente la gran operación terrestre", han dicho los militares israelís. El mensaje llega a la vez que se difunden imágenes de la primera visita del primer ministro Binyamín Netanyahu a las tropas desplegadas en la frontera con Gaza. "¿Estáis preparados para la nueva fase?", les ha preguntado en su primera arenga a los soldados después de visitar los kibbutzim atacados en el sur.

Durante las incursiones rápidas y localizadas realizadas por el Ejército de Israel en Gaza, un portavoz militar ha comunicado a la prensa israelí que recuperó cuerpos de desaparecidos además de pruebas para encontrar a algunos de los alrededor de 130 rehenes que tomó Hamás. Pese a las órdenes de evacuación, tachadas de "crímenes de guerra" por parte de organizaciones humanitarias internacionales, Israel ha seguido atacando la Franja de Gaza y decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, han muerto en los bombardeos contra convoyes de refugiados palestinos que huían de la ciudad de Gaza. En apenas una semana, han fallecido 2.215 palestinos, entre ellos 724 niños y 458 mujeres, y 8.714 han resultado heridos como resultado de los ataques del Ejército hebreo sobre el denso enclave.

Gaza se apaga

Desde Gaza, los mensajes que llegan son de pura desolación. "Solo queremos que se acabe esta pesadilla. Siento que, a cada segundo, perderé a toda mi familia. Mi familia debería estar protegida, no desplazada". El representante de Human Rights Watch, Omar Shakir, recoge las palabras de sus compañeros en el enclave. En las últimas 24 horas, han muerto 320 palestinos allí. Al menos 420.000 personas de acuerdo a cifras de UNICEF han sido desplazadas de sus hogares en Gaza, sin escapatoria alguna,. El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, ha insistido en que "los cruces están cerrados". "Las fronteras están cerradas, y cualquier movimiento o cruce a Egipto será en coordinación con nosotros y en contacto con nosotros; por ahora, esto no está sucediendo", ha añadido. La zona del cruce fronterizo de Rafah ha sido objeto de repetidos bombardeos durante la semana pasada, dejándola inoperativa.

Según las Naciones Unidas, más de 1.300 edificios en la Franja de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha dicho que "5.540 unidades de vivienda" en esos edificios han sido destruidas y casi 3.750 casas más han sufrido daños tan graves que han quedado inhabitables. Además, el "asedio total" al que Israel somete a la Franja hace temer que pronto todas estas voces dejen de llegar al mundo. La Comisión Europea ha anunciado que triplicará "de inmediato" la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza hasta superar los 75 millones de euros, con un aumento de 50 millones de euros, según ha anunciado la presidenta Ursula von der Leyen, un día después de mostra su apoyo público a Israel.

Ataques de los colonos

Mientras, en Cisjordania, la situación se convierte en trágica también. Al menos 16 palestinos han sido asesinados este viernes por el Ejército israelí en medio de protestas en solidaridad con la población gazatí y en apoyo a la ofensiva de Hamás. Dos aldeas palestinas han quedado totalmente despobladas. Desde el ataque sorpresa del pasado sábado, han muerto al menos 53 palestinos y 1.100 han resultado heridos en los territorios ocupados, amenazados por la violencia de los colonos israelís. Estos actúan con tal intensidad que el Ejército ha tenido que pedirles que "no interfieran en los esfuerzos antiterroristas", ya que la responsabilidad de la seguridad de Israel "es sólo del Ejército", ha dicho el portavoz militar, Daniel Hagari. También ha afirmado que varios los líderes y militantes de Hamás han sido arrestados en Cisjordania. Desde primera hora de la mañana del sábado, las alarmas han seguido sonando en el centro y el sur de Israel.

En el Líbano, la ciudadanía se está recuperando del ataque israelí que, en la tarde del viernes, arrebató la vida a un fotógrafo de Reuters en la frontera con Israel. La comunidad periodística de Beirut se moviliza para donar sangre para las operaciones a la que están siendo sometidos los seis heridos en el mismo ataque. "No había nadie más a su alrededor, no había combates, no había ningún punto militar", ha denunciado Jonathan Dagher, de Reporteros sin Fronteras, a Al Jazeera. "La información que tenemos todos apunta a una intencionalidad difícil de refutar" por parte de Israel, ha añadido. La red de medios qatarí ha dicho que responsabiliza legal y moralmente a Israel por el ataque, ya que los ataques intencionales contra periodistas, en su calidad de civiles, constituyen crímenes de guerra.

También desde la capital libanesa el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, ha advertido que la guerra podría extenderse si continúa el bombardeo israelí de Gaza. "Estados Unidos no puede enviar armas y bombas para matar a mujeres, niños y civiles en Gaza y al mismo tiempo pedir a todas las partes moderación", ha denunciado Amirabdollahian tras reunirse con el líder de Hizbulá, Hasan Nasrallah, y el primer ministro libanés, Najib Mikati, antes de partir hacia Damasco. A su vez, Arabia Saudí ha congelado los planes respaldados por Estados Unidos para normalizar los lazos con Israel, según varias fuentes, en un claro y rápido replanteamiento de las prioridades de política exterior del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. En la arena internacional, Estados Unidos ha enviado cazas F-15 a Oriente Próximo para reforzar sus posiciones en la región en el marco del conflicto.