Después de casi 10 meses de bloqueo a la región del Alto Karabaj, de población mayoritariamente armenia pero dentro de territorio reconocido de Azerbaiyán, y con la tensión desbocada en las últimas semanas, Bakú ha lanzado este martes una campaña de bombardeos sobre Stepanakert, la capital de este territorio, y otras ciudades, según ha anunciado el Ministerio de Defensa azerbaiyano en un comunicado.

Durante las últimas horas, habitantes armenios de la región atacada —en situación de emergencia humanitaria por la falta de alimentos y medicinas en la región— han estado reportando en redes sociales los primeros ataques aéreos azerbaiyanos, realizados con artillería y aviones no tripulados.

"Hemos lanzado actividades antiterroristas para suprimir las provocaciones, y para desarmar y garantizar la extracción de las fuerzas armadas de Armenia de nuestros territorios. Como parte de nuestras medidas, posiciones del frente y retaguardia, y puestos de artillería, además de barracones, han sido incapacitados usando armas de gran precisión", ha dicho Bakú en un comunicado, en el que asegura que ninguna infraestructura civil ha sido atacada. A pesar de ello, habitantes de Stepanakert y el defensor del pueblo del karabaj ha asegurado que los bombardeos han matado a cinco civiles, uno de los cuales era un menor de edad. Ha habido, además, cerca de 80 de heridos —al menos ocho de los cuales eran niños.

Como en la guerra de 2020, Azerbaiyán, que dispone de una superioridad militar abrumadora, asegura que su ofensiva llega como respuesta a un pequeño ataque supuestamente armenio. Este martes por la mañana, según el gobierno azerbaiyano, una mina colocada por "saboteadores armenios" ha hecho estallar un camión civil en la región de Jozhavend. En esa explosión habrían muerto seis personas.

Durante las últimas horas de la tarde de este martes, las autoridades del Karabaj han explicado, sin embargo, que la intensidad de los bombardeos y los combates en la línea del frente habían disminuido en intensidad.

Una historia que se repite

Desde hace más de un siglo, los dos países pugnan por la región del Alto Karabaj, una zona montañosa entre ambos Estados, aunque establecido como territorio dentro de Azerbaiyán durante la Unión Soviética. Con la disolución de la URSS y el nacimiento de las dos nuevas repúblicas del Cáucaso, estalló la primera guerra del Karabaj, que terminó en 1994 con victoria armenia y cerca de 30.000 muertos.

El conflicto vivió congelado hasta 2020, con la segunda guerra del Karabaj: esa, gracias al dinero extraído de las riquezas del subsuelo azerbaiyano, la ganó Bakú. El conflicto se saldó con la muerte de más de 7.000 personas en seis semanas, la mayoría jóvenes entre 18 y 20 años llamados a filas, y Armenia cedió —por la fuerza o en el acuerdo de armisticio— todos los territorios que rodean el Alto Karabaj, e incluso la ciudad de Shusha, la segunda de la región.

Desde entonces, la tensión, con altos y bajos y el bloqueo de toda la zona, ha sido constante. "Según mis fuentes, las fuerzas azerbaiyanas están atacando en toda la línea del frente de guerra, lo que ha hecho que haya batallas en todos lados. Simultáneamente, artillería, cohetes y drones están atacando varios objetivos dentro o cerca de áreas civiles", ha asegurado el antiguo defensor del pueblo del Karabaj, Artak Beglaryan.

"Los reportes de las pérdidas de vidas azerbaiyanas en la explosión de una mina son trágicos —ha dicho Toivo Klaar, representante de la Unión Europea en el sur del Cáucaso—. Pero una acción militar solo empeorará la situación. Es necesario urgentemente un alto el fuego inmediato para que exista un diálogo genuino entre Bakú y los armenios del Karabaj, la única forma de conseguir una coexistencia pacífica".

"En este momento, no deberíamos dejarnos llevar por ninguna acción drástica, no planificada ni insensata. Quiero que quede claro que la República de Armenia no está involucrada en ninguna operación militar", ha dicho este lunes por la tarde el primer ministro armenio, Nikol Pashinyán. Mientras hablaba, cientos de manifestantes se habían reunido ante su oficina en Ereván reclamándole al gobierno armenio actúar contra Bakú. Desde el final de la segunda guerra del Karabaj, hace tres años, Armenia no tiene tropas ni soldados en el Karabaj, defendido únicamente por sus 120.000 habitantes.