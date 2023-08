El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el lunes a Hawái para reunirse con las autoridades locales y presenciar en persona los estragos causados por la ola de incendios que ha sacudido el archipiélago y que ha causado más de un centenar de muertos, según el balance provisional de víctimas facilitado por las autoridades de la isla de Maui.

Biden ya había adelantado que quería ir a Hawái "lo antes posible". Tras las críticas por su silencio en estos últimos días, el mandatario alegó que no quería acudir a la zona hasta no asegurarse de que no entorpecería la labor de las autoridades y los servicios de emergencia locales.

Finalmente, el presidente viajará el lunes acompañado de su mujer, Jill Biden, según un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que ha incluido entre las reuniones previstas encuentros con "supervivientes" y con el personal que ha respondido a los incendios.

Según la portavoz, en sus distintos contactos con autoridades federales, estatales y locales, Biden concluyó que a principios de la próxima semana ya se darían las condiciones que "permitirían la visita presidencial". La Casa Blanca ha subrayado que la Administración central brindará toda la ayuda necesaria para que Hawái y sus ciudadanos "se recuperen de este desastre".

Los muertos suben a 106 personas

Los muertos por los incendios que asolaron la semana pasada la isla hawaiana de Maui ascienden ya a 106, mientras que solo cinco han podido ser identificadas, según los últimos datos de la policía, que comenzó este miércoles a hacer públicas sus identidades.

Las autoridades siguen insistiendo en que es muy probable que la cifra de muertos aumente considerablemente ya que por el momento solo se ha inspeccionado el 32 % del territorio quemado, según los últimos datos oficiales.