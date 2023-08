Nuevamente los rascacielos de Moscow City, la parte más moderna de Moscú, han sido objeto este martes de un ataque con drones. Serguéi Sobianin, el alcalde de la capital rusa, informó de que en la madrugada impactó uno de estos aparatos en la planta 21 del centro financiero y no dejó heridos ni muertos. El domingo otro de los edificios puntales de este barrio sufrió ataques parecidos en los que tampoco hubo víctimas mortales.

"Resultaron dañados los cristales en una superficie de 150 metros cuadrados. No hay información de víctimas", escribió Sobianin en su canal de Telegram. El primer edil moscovita señaló que los sistemas de defensa antiaérea derribaron otros dos drones, pero uno consiguió llegar al corazón de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los sistemas de guerra electrónica eliminaron los dispositivos no tripulados. "En la noche del 1 de agosto, se frustró un intento de ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados por parte del régimen de Kiev contra instalaciones en la ciudad de Moscú y la región de Moscú", comunicó el ministerio castrense.

El ataque de este martes, calificado de "terrorista" por las autoridades rusas, se produjo después de que este lunes, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, anunciara medidas de seguridad adicionales para proteger la infraestructura de los ataques ucranianos por mar y aire. El ministro aseveró que Kiev se ha centrado en "ataques terroristas contra la infraestructura civil de ciudades y otras poblaciones de la Federación Rusa" y opinó que estas agresiones se deben a la "fallida contraofensiva ucraniana", que empezó el pasado 4 de junio. También recordó que estos ataques cuentan "con el apoyo de los patrocinadores occidentales".

Combates en el mar Negro

En la misma madrugada tres drones marinos intentaron atacar dos buques rusos. "Esta noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron sin éxito atacar los patrulleros 'Serguéi Kotov' y 'Vasili Bykov' de la Flota del Mar Negro con tres lanchas no tripuladas", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los tres aparatos acuáticos fueron destruidos con fuego del armamento de los buques, que "continúan cumpliendo las misiones asignadas", añade. El ataque se produjo a 340 kilómetros al suroeste del puerto crimeo de Sebastopol, en la disputada península de Crimea, donde tiene su base la principal base de la Flota del Mar Negro.

Según el ministerio castrense los buques atacados controlan la navegación en el mar Negro, por donde Ucrania exportaba el grano hasta que el 17 de julio se canceló el acuerdo. Desde entonces, Rusia ha atacado repetidamente los puertos exportadores ucranianos, en especial Odesa, la ciudad más importante del sur de Ucrania.

Anteriormente otros drones marinos dañaron el puente de Crimea, cuya autoría reconoció Kiev la semana pasada. El presidente ucraniano apuntó que el puente es infraestructura hostil y por eso es un objetivo para Ucrania "y cualquier objetivo que trae la guerra y no la paz debe ser neutralizado".