La IA proyecta cómo serían hoy los nietos desaparecidos durante la dictadura de Argentina.

La inteligencia artificial se mete de manera sigilosa y también desembozada en la campaña que antecede a las turbulentas primarias en Argentina. Pero también exhibe, fuera de la competencia, una utilización virtuosa. Un diseñador gráfico creó un proyecto en Instagram que imagina con esas herramientas cómo se verían hoy los bebés que se apropiaron los militares durante la última dictadura (1976-83).

Santiago Barros tiene un familiar desaparecido. Esa ausencia, ha dicho, lo acompaña desde su infancia. Lo personal y lo público se dan la mano en esta iniciativa llamads 'IAbuelas'. Por el momento, Barros subió unas 50 identidades imaginadas. Se trata de los niños robados en 1976. Desde hace semanas se aboca a los casos de 1977, el otro año de mayor intensidad represiva en este país. En apenas un mes se ha acercado a los 10.000 seguidores en su cuenta. "No pensé que esto iba a explotar tan rápido", ha dicho. Hay razones que podrían explicarlo el mismo año en que la película Argentina 1985 intentó ganar un Oscar y extender a nivel mundial el impacto que tuvo en su país, y, a la par, la ultraderecha se empeña en negar el horror que ha atravesado a la sociedad.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que ha encontrado a 133 nietos, agradeció el proyecto que lleva a cabo Santiago Barros porque hace visible de manera artística una tragedia que no cesa en la medida que todavía faltan resolver unos 300 casos. No obstante, dejó en claro que la AI no puede sustituir ni complementarse con el único método que ha permitido reconstituir a través las vidas que habían sido robadas: la prueba de ADN.

Aplicación MidJourney

Barros trabajó con el listado que Abuelas tiene de los niños nacidos en los distintos campos de concentración y las fotos de sus padres. Con la ayuda de la aplicación MidJourney logró una representación conjetural, en su versión masculina y femenina, de esos hijos o hijas. También pudo hacer proyecciones basadas en mayores certezas, como es el caso de la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de las Abuelas, quien nunca pudo encontrar a su nieta Clara Anahí.

Ella había nacido el 12 de agosto de 1976, pocos meses después del golpe de Estado. Sus padres, Diana Teruggi y Daniel, fueron asesinados ese mismo año. Alguno de ellos debió haber tomado la foto de su hija de tres meses en una mecedora que el artista digital pasó por el filtro de la IA.

Efecto realista

La aplicación MidJourney muestra cómo podrían ser los rasgos fisonómicos de aquellos niños casi medio siglo después. El propio Barros se sorprendió por el fuerte carácter realista de los primeros ensayos. La pantalla mostraba rostros en los que se dibujaban arrugas y hasta algunos cabellos plateados. Había pasado el tiempo. Lo que late en las imágenes es la pregunta de dónde están. El diseñador comenzó a hacer esas reconstrucciones de manera sistemática.

Los semblantes viajan ahora a través de las redes con la esperanza de que alguien, por azar o destino, quizá se encuentre con un posible doble de sí y ese impactante entrevero lo ayude a recomponer una historia quebrada. Los familiares que todavía esperan el milagro del reencuentro observan a su vez a través de la ventana de la IA cómo sería ese niño adulto tan buscado. "Es muy fuerte y muy conmovedor lo que les pasa", argumenta el artista. Barros aclara, sin embargo, que "si ven una persona con un rostro similar no se generen falsas expectativas".

El valor de las imágenes

Matías Ayastuy tiene 46 años y hace tres lustros sabe que su madre, Marta Bugnone, estaba embarazada cuando fue detenida junto con su padre, Jorge Ayastuy, en 1977. Él era un bebé y fue devuelto a la familia materna, que lo ha criado. A partir de esa revelación busca a la hermana o hermano que pudieron haber nacido en cautiverio. Por eso se sumó al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de Abuelas.

Ayastuy quedó impresionado al ver lo que ha hecho Barros. "La similitud con los familiares es inmensa", le dijo a la agencia oficial Telam. La versión femenina de quien podría ser su hermana, "es muy parecida a una prima". Es consciente de que la iniciativa es artística y no científica. Y si bien ahí se fija un límite de rigor, resalta su validez y el modo en que puede impactar en "personas que tienen dudas sobre su identidad".

Más allá de las discusiones sobre la eficacia de la aplicación, Barros ilumino un problema por lo general no pensado. Cuando concluyó la dictadura, a fines de 1983, en muchas movilizaciones de los organismos defensores de los derechos humanos se exhibían las fotos de algunos de los bebés apropiados. Desde entonces, la misma idea de los nietos desaparecidos quedó asociada a esas imágenes. Y esos nietos sin rostro reconocible han crecido. "Faltaba imaginarlos como personas adultas", matiza el artista.

El caso Santucho

Eso debió sucederle a Miguel Santucho, nieto de la Abuela Nélida Navajas, una de las dirigentes de la organización, fallecida en 2012, y hermano del nieto recuperado 133. La restitución de esa identidad ha provocado un fuerte impacto político en coincidencia con el emprendimiento digital de Barros. Se trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. El apellido paterno tiene profundas resonancias políticas.

Roberto Mario Santucho, su tío, fue el fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la guerrilla de corte guevarista que operó entre 1971 y 1977, y que fue diezmada por los militares. El apellido devino maldito y unas 20 personas de esa familia pagaron muy caro el precio de llevarlo. "Soy Cristina Navajas, militante del PRT y estoy embarazada", dijo ella durante a sus compañeras de cautiverio.

El diseñador gráfico se aprestaba seguramente a trabajar con su fotografía cuando llegó la buena nueva. Julio Santucho pudo abrazarse con su hijo perdido. "Es uno de los momentos más luminosos de nuestra vida, lo esperé tanto que me cuesta creerlo. Mi primer pensamiento fue y va a ser para mi mamá y mi abuela, que siguen viviendo en mí", dijo el hermano. "No tengo dudas de que vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas", finalizó.