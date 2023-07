Las empresas occidentales en Rusia temen nuevas nacionalizaciones

Con el ejemplo de Danone y Carlsberg en la memoria más reciente, las compañías que no se bajaron del barco ruso en 2022 se enfrentan a la posibilidad de ser las siguientes en ser nacionalizadas. Así lo apuntan expertos citados por The Moscow Times, que apuntan que entre los círculos empresariales hay un desasosiego generalizado por esta maniobra. Según medios locales, los activos expropiados ascienden en valor hasta los mil millones de euros.

Tanto la alimentaria francesa como la cervecera danesa – que tenía en propiedad la mayor parte de Baltika, la mayor marca de cerveza rusa – habían anunciado públicamente que tenían intención de abandonar el país euroasiático. Nigel Gould-Davies, experto de Rusia y Eurasia para el International Institute for Strategic Studies, apuntó en medios rusos que "la segunda vez que se hace algo, sugiere que no será una cosa de una sola ocasión, entonces todos deben preocuparse ahora". En esta ronda de expropiaciones el régimen ruso ha premiado a gente afín. Taimuraz Bolloev, amigo personal de Vladímir Putin desde hace muchos años, recibirá los activos de la filial rusa de Danone, mientras que Yakub Zakriev, el sobrino del gobernador checheno Ramzán Kadirov, será el nuevo propietario de los activos de Carlsberg.

Obstáculos a los que cambian de opinión

No son las únicas compañías que se sienten incómodas en Rusia por la inseguridad jurídica y los problemas a la hora de hacer los pagos entre filiales, debido al bloqueo del país euroasiático del sistema Swift. Previamente Rusia ya se quedó con activos de empresas como Ikea, McDonalds, Ford o el banco Home Credit, todas ellas optaron por irse y por ello perdieron estos recursos. Rusia ha desincentivado que estas medidas se repitan al ya haber sentado estos precedentes, además del decreto que firmó el presidente ruso Vladímir Putin en agosto del 2022, que prohibía a las empresas extranjeras vender o transferir los activos de compañías operando en sectores energéticos y financieros, que solo podrán irse con el consentiemiento expreso del mismo presidente ruso.

En diciembre se estableció que las empresas que dejen el país no podían vender nada por menos del 50% de su valor de mercado. Además en marzo de este 2023 los requirimentos se hicieron más estrictos y se incluyó la obligación de compensar monetariamente al estado ruso. Estas medidas han sido la respuesta rusa a la congelación del patrimonio ruso de individuos y empresas rusas en países occidentales, además de convertirse en una auténtica carrera de obstáculos para aquellas que ahora quieran dejar el país euroasiático.

Este corriente de expropiaciones incluso ha apuntado a grandes conglomerados de Rusia, como es el caso de Yandex, el gigante ruso de Internet, el banco Tinkoff y la compañía de telecomunicaciones Vimpelcom. Algunos grandes nombres que a pesar de las dificultades y la amenaza potencial de las expropiaciones se mantienen en el país son Leroy Merlin, Pepsi, Alcampo, L’Oreal, Nestlé, entre otras 2.600 grandes empresas. Algunas de ellas han parado su actividad de forma temporal o su inversión.

Las que ya se bajaron

Algunas empresas occidentales se apresuraron a abandonar el mercado ruso tan pronto pudieron. Grandes nombres conocidos en todo el mundo como Coca-Cola, McDonalds, Apple, Audi, Mastercard, entre muchas otras tomaron esta medida. Aunque algunas de ellas perdieron oportunidades comerciales y en algunos casos activos, muchas de ellas evitaron las medidas más severas contra las que se van.

Sin embargo, que hayan abandonado oficialmente el país no significa que sus productos no estén al alcance de los rusos. La venta a través de terceros países, autorizada por las autoridades rusas, se ha convertido en una suerte de contrabando legal que implica que siempre que en origen se comprara de forma legal, se puede vender productos de una marca en Rusia sin el consentimiento expreso de esta. Aunque ya se abandonó esta piratería, también se vio algo así en los cines, en los que se podían ver proyecciones pirata de películas que no iban a salir al mercado ruso.