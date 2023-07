Cuba está en el mismo punto que hace dos años provocó el estallido social

A dos años del estallido social que partió en dos la historia del castrismo y sus herederos, la situación económica de Cuba sigue siendo una fuente potencial de conflictos. Las principales ciudades de la isla son celosamente vigiladas. La isla registra el tercer año más caliente de su historia. Pero el hervor no es solo meteorológico. Flota en el aire del presente flamígero el recuerdo de un pasado inédito y un futuro de incertezas y postergaciones.

El 11J ha dejado una marca indeleble, y no solo porque nunca antes se había ocupado el espacio público para protestar contra el liderazgo político. Ese día, y las horas que siguieron de aquel verano de 2021, provocaron, de acuerdo con fuentes extraoficiales, el arresto de 1860 personas, de las que 911 han sido juzgadas o sancionadas, mientras que 782 continúan en la cárcel. Al menos 91 de las personas que estuvieron bajo proceso han abandonado la isla.

'Granma', el órgano oficial del Partido Comunista (PCC), en el poder, pasó revista a los episodios que estremecieron al país y responsabilizó directamente a Estados Unidos de minar la confianza de la población no solo con las sanciones económicas sino a través de una "guerra cultural" que se libra especialmente en las redes sociales de un país donde circulan más de siete millones de teléfonos celulares.

"Campaña de desinformación"

El diario hace suyos los conceptos del libro 'Cuba, un golpe blando fallido', de Manuel Hevia Frasquieri, según el cual "las revueltas callejeras violentas" han sido "una típica operación subversiva dirigida secretamente por la CIA y la comunidad de inteligencia estadounidense". Se promovieron "acciones de violencia, robo, asalto, agresión" en medio de "una campaña de desinformación".

Para Granma, "la guerra continúa" y "la unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al Partido y la obra e ideales de la Revolución" es el "arma estratégica fundamental para enfrentar con éxito todo tipo de amenazas y agresiones".

Una cuadro explosivo

En las vísperas del 11J, el presidente Miguel Díaz-Camel, quien ha sido reelecto en abril pasado, volvió a responsabilizar a Washington de las penurias que atraviesa su país. Recordó en ese sentido que La Habana no pudo conseguir oxígeno durante los días más duros de la pandemia.

Más allá de las explicaciones oficiales, los ecos del estallido se siguen propagando en un escenario precario: la inflación no cesa, tampoco los problemas de energía y transporte. La depreciación de la moneda local sigue su marcha ininterrumpida. El dólar volvió a horadar el techo de los 200 pesos cubanos en el mercado informal. El turismo, pensado como salvavidas al momento de la disolución de la Unión Soviética (URSS) se encuentra en un callejón sin salida. Las metas de visitantes no se cumplieron en 2022 y se espera este año un número inferior al de 2019.

En lo que va de año, abandonaron el país 135.090 personas. El ritmo de la migración amenaza con superar al registrado en 2022, cuando partieron 224.607 ciudadanos, un número sin precedentes. El incremento de la delincuencia y la mendicidad han trasfigurado el tejido social. En este contexto, el Gobierno ha acelerado su alianza económica y política con Rusia.

El alerta de Silvio Rodríguez

"Estamos en la etapa más difícil del llamado período revolucionario, donde ha habido un desgaste de confianza y de fe como nunca antes. Y, lamentablemente, en comunicación no se ha conseguido estar a la altura de lo que una situación histórica como esta requiere. Esto sucede porque las mentalidades siguen funcionando a la antigua", ha reconocido días atrás Silvio Rodríguez, uno de los emblemas culturales de Cuba.

En un comentario en su blog 'Segunda Cita' consideró que "la etapa de transición llamada socialismo hasta ahora no ha inventado un modo de producción superior al capitalista". Si bien reconoce que "tuvimos momentos en que nuestro pueblo casi en su totalidad se identificaba con la Revolución y su Gobierno"por estos días "hay que estar ciego para no darse cuenta de que no es lo mismo”. El autor de 'Ojalá' sostiene que los cambios que la isla necesita son de mentalidad. "Hay que perder el miedo. Para ser verdaderamente revolucionario hay que saber anteponer el bienestar colectivo a la seguridad de un grupo o de una condición social. El pueblo no es bobo".

La respuesta represiva

La crisis de 2021 tuvo, por sobre todo, una respuesta punitiva. De acuerdo con la organización Prisoners Defenders (PD), no reconocida por el Gobierno, los presos políticos y de conciencia sufren "condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva".

A finales de mayo fueron excarcelados varios de los menores de edad que habían sido acusados de sedición. PD puso el acento en las circunstancias críticas que viven las mujeres trans que han sido alojadas en cárceles de hombres. Ana Mary García, de 57, es madre de Brenda Díaz, quien cumple una pena de 14 años y siete meses por desórdenes públicos, sabotaje y desacato en la sección masculina de una prisión para personas con VIH.

Horizonte de conflictos

La posibilidad de una repetición de los incidentes se ha instalado en el imaginario social. Desde el 11J a comienzos de julio, el Observatorio Cubano de Conflictos ha registrado cientos de pequeñas explosiones, esta vez sin conexión con otras expresiones similares. La más notable de todas ha tenido lugar el 6 de mayo de 2023 en ciudad de Caimanera, en la provincia Guantánamo, a 939 kilómetros de la capital.