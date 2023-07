El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha empleado una reunión bilateral este miércoles en la Casa Blanca con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, para renovar públicamente su mensaje de firme respaldo a la entrada del país nórdico en la OTAN. Esa adhesión se ha visto frenada por Turquía y el retraso en el ingreso de Suecia amenaza con resquebrajar la imagen de unidad ante Rusia por la guerra de Ucrania que se pretende proyectar en la cumbre anual que la Alianza Atlántica celebra el martes y el miércoles de la semana que viene en Vilna, la capital de Lituania.

“Quiero reiterar que EEUU apoya totalmente, totalmente, totalmente, que Suecia sea miembro de la OTAN”, ha dicho Biden en el Despacho Oval en unas palabras ante la prensa justo antes de la bilateral. “La conclusión es simple”, ha añadido: “Suecia va a hacer nuestra alianza más fuerte y tiene el mismo conjunto de valores que tenemos en la OTAN. Y estamos ansiosos de que sean miembros”.

Firme rechazo turco

El problema para Biden y para Kristersson, y para la OTAN, es que no han conseguido de momento aplacar la resistencia de Recep Tayyip Erdogan al ingreso de Suecia, rechazo que el primer ministro turco se expresó desde que la primavera pasada Suecia rompió con siglos de no alineamiento y solicitó su ingreso.

Erdogan, que sí dio en marzo luz verde a la entrada en la alianza de Finlandia, acusa a Suecia de haber acogido a exiliados y refugiados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que tanto Ankara como Bruselas y Washington califican de “organización terrorista”, y de permisividad ante protestas prokurdas y antiturcas.

Este mismo lunes volvía a denunciar que Suecia permite a simpatizantes del PKK a desplegar símbolos en manifestaciones en Estocolmo y criticaba que la policía y la justicia sueca hubieran permitido la quema de páginas del Corán cerca de la principal mezquita de la capital sueca la semana pasada. “Son crímenes de odio que alimentan la hostilidad hacia el Islam”, denunció.

Hungría se ha sumado además al bloqueo, aunque su ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, aseguró el martes que ellos darán luz verde a la entrada de Suecia en la OTAN una vez que Turquía de señales de que está listo para hacerlo.

Venta de aviones de combate

Para EEUU un elemento potencial para convencer a Turquía está en una compra de aviones de combate F-16 que quiere realizar Ankara. Fuentes del gobierno turco, no obstante, aseguran que las dos cuestiones no pueden vincularse. Y además Biden necesita la aprobación del Congreso, donde algunas figuras destacadas avisan que no autorizarán la venta si Turquía no acepta a Suecia en la OTAN.

Las esperanzas de que se logre desencallar la situación antes de la cumbre de Vilna son mínimas, pero este jueves los titulares de exteriores de Suecia, Turquía y Finlandia van a mantener una reunión en la sede de la OTAN en Bruselas para intentar lograr avances.