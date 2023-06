Varias personas han resultado heridas de gravedad después de que un hombre de 24 años atacara con un hacha a clientes de tres restaurantes cercanos en Albany, en el norte de Auckland, Nueva Zelanda.

En torno de las 21.00 horas (hora local), la Policía neozelandesa recibió varias llamadas del área de Albany alertando de que tres restaurantes cercanos estaban siendo asaltados, ha informado el inspector interino de detectives de Auckland, Timothy Williams, en un comunicado. Un "ciudadano chino" de 24 años ha sido detenido acusado de "herir con la intención de causar daños corporales graves" y comparecerá este martes ante el Tribunal del Distrito de North Shore, ha añadido Williams. Por su parte, las personas afectadas durante el ataque han sido trasladadas inmediatamente al hospital y aún permanecen allí, según la Policía.

Por el momento, la Policía de Auckland ha explicado que "las investigaciones iniciales sugieren que se trata de un hecho aislado" y que "no se está buscando a nadie más en relación con este incidente", aunque llevarán a cabo "un examen más amplio de la escena". Asimismo, el inspector Stefan Sagar ha asegurado que "no hay más riesgos para el público en relación a este incidente" y que no hay evidencia alguna que sugiera que el ataque pudiera tener una motivación racial. "Reconocemos lo aterrador que ha sido este incidente para los involucrados y para la comunidad en general, y nos aseguraremos de dar apoyo tanto a las víctimas como a sus amigos y familiares", ha afirmado Sagar.