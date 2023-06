¿Qué se sabe de la desaparición del submarino que exploraba los restos del Titanic?

'Titan', el sumergible que descendió el domingo a 4.000 metros de profundidad para ver los restos del malogrado trasatlántico 'Titanic', también está filtreando con la tragedia.

Perdió la comunicación el mismo domingo, poco después del descenso del aparato ocupado por millonarios en busca de experiencias fuertes. Tiene oxígeno para 96 horas por eso las labores de búsqueda son frenéticas. A continuación, varias claves desarrollan cómo es el aparato perdido así como la monumental tarea de localización y rescate que se ha puesto en marcha.

Experiencias de lujo para millonarios

La nave sumergible 'Titán' pertenece a la empresa privada estadounidense OceanGate Expeditions. No era la primera vez que ofrecía esta experiencia de aventura bajo el mar destinada a personas de alto nivel adquisitivo en tanto que el coste de la expedición se eleva a unos 250.000 euros por ocho días. En el aparato desaparecido viajan cinco personas, entre ellos el multimillonario aviador y explorador británico, Hamish Harding, de 58 años. Le acompañan el empresario pakistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, según un comunicado de la família del reconocido empresario.

El famoso pecio, que se encuentra a 3.800 metros (12.500 pies) de profundidad en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, está dividido en dos partes: la proa y la popa, separadas unos 800 metros. Los escombros rodean al buque partido. Una inmersión completa , incluidos el descenso y el ascenso, dura ocho horas. Cada expedición dura ocho días, según OceanGate, y cada inmersión tiene un objetivo científico, incluido el estudio de la descomposición de la embarcación. La inmersión inaugural tuvo lugar en 2021, según el sitio web de la empresa.

El determinante factor tiempo

OceanGate Expeditions ha confirmado que el sumergible desaparecido podría aguantar un máximo de 96 horas bajo las aguas del Átlántico, tanto por el oxígeno como por otras capacidades de supervivencia. Las operaciones de localización y rescate están siendo compartidas por Estados Unidos y Canadá. Y los responsable en ambos países coinciden en afirmar que los trabajos son difíciles. Así resulta clave saber si el aparato se encuentra a una profundidad muy importante o bien ha logrado alcanzar la superficie y espera a ser avistado.

Complejo dispositivo de rescate

El contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera de EEUU, ya ha advertido de que se necesitarían más expertos para rescatar la embarcación en caso de que se encuentre bajo el agua, por lo que ha solicitado la contribución de la Marina de EEUU y del sector privado. Además, EEUU ha desplegado dos aviones C130 que están dotados de reconocimiento aéreo y radares, al que se ha sumado otra aeronave de la Guardia Nacional que ha despegado desde Nueva York. Canadá ha enviado quien ha enviado un avión C130 y otro P8 con capacidades de búsqueda submarina. Desde la superficie, está colaborando el Polar Prince, la embarcación desde la que salió el sumergible. También se están desplegando boyas sonoras en la zona.

Harding: del espacio al fondo del mar

Uno de los multimillonarios ocupantes del sumergible desaparecido es Hamish Harding, de 58 años, presidente de Action Aviation, una empresa internacional de ventas y operaciones en el sector de la aviación de negocios con sede en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). En 2016, Harding acompañó al exastronauta Buzz Aldrin al Polo Sur, cuando Aldrin se convirtió en la persona de más edad en llegar a la región antártica, con 86 años. Harding también estuvo a bordo de la misión de vuelo 'One More Orbit' de 2019 que estableció el récord de circunnavegación de la Tierra por avión más rápida entre ambos polos geográficos. Harding fue al espacio hace un año, a bordo del cohete de Blue Origin, 'New Shepard', para un vuelo de 10 minutos, en la quinta misión tripulada lanzada con éxito por la empresa de Jeff Bezos.