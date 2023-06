Pocas horas después de ser dado de alta del hospital romano en el que se hallaba por una operación quirúrgica, el papa Francisco se ha reunido este viernes con un representante del patriarca ortodoxo ruso Cirilo I, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin. Se trata de Antonij de Volokolamsk, responsable del Departamento de Asuntos de Exteriores del Patriarcado de Moscú.

La información fue proporcionada por el propio patriarcado moscovita y llega en un momento en el que el Papa ha puesto en marcha una nueva misión para facilitar el diálogo entre Rusia y Ucrania tras un año y medio de guerra. Tanto es así que el enviado especial de Francisco, el cardenal Matteo Zuppi, ya estuvo en Kiev y se reunió con el presidente de este país, Volodimir Zelenski.

No obstante este enésimo intento del Papa se está llevando a cabo con la máxima discreción, tal como también reflejaba la escueta nota difundida por el patriarcado ruso, y el silencio vaticano sobre la cita. Antonij, “transmitió al líder de la Iglesia Católica Romana los saludos y los deseos de pronta recuperación del santísimo patriarca de Moscú y de toda Rusia, Cirilo”, comunicó la institución.

“Al finalizar la reunión, los interlocutores intercambiaron regalos conmemorativos”, añadieron. Por su parte, periodistas italianos informaron que el prelado estaría viviendo en el albergue de Santa Marta, dentro del Vaticano, donde reside el propio Francisco.

Lula y Díaz-Canel

El momento no parece casual. La semana que viene Francisco también tiene previsto un encuentro el martes con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. El miércoles, en cambio, se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya se ofreció para mediar entre rusos y ucranianos para poner fin a la guerra.

Fuentes vaticanas, consultadas por este diario, confirmaron que la cita se llevó a cabo, pero no quisieron dar más información sobre la reunión con Antonij. “Por lo general, no se proporcionan detalles sobre las conversaciones en las audiencias del Papa, especialmente aquellas que no se anuncian oficialmente”, explicaron.