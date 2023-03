Rusia ha pedido a los funcionarios del Gobierno que dejen de utilizar teléfonos móviles de iPhone y los reemplacen por 'smartphones' de otras marcas. El Kremlin ha tomado esta decisión asegurando que los dispositivos de Apple pueden ser vulnerables al espionaje de las agencias de inteligencia occidentales, según ha informado el diario ruso 'Kommersant'.

A principios de marzo, Sergei Kiriyenko, primer jefe adjunto de la administración presidencial, ordenó a los empleados públicos durante un seminario en Moscú mudarse a otros sistemas operativos, dando como fecha límite para hacerlo el 1 de abril. Este presunta medida de seguridad afectará a los funcionarios gubernamentales responsables de la política interior y que están preparando las elecciones presidenciales que Rusia celebra el año que viene y en las que el presidente Vladímir Putin aspira a la reelección.

El Kremlin podría estar comprando nuevos teléfonos inteligentes para sus empleados, según apunta al 'Kommersant' una fuente "conocedora de la orden". Sin embargo, se desconoce de qué marca serían esos móviles y si utilizarían el sistema operativo Android, alternativa al iOS de Apple y propiedad de la también estadounidense Google.

Putin no tiene 'smartphone'

"Los teléfonos inteligentes no deben utilizarse para asuntos oficiales", ha explicado este lunes el portavoz del ejecutivo ruso, Dmitry Peskov, quien no ha confirmado la veracidad sobre ese informe. El mismo Putin no tendría un 'smartphone', aunque Peskov dijo el pasado diciembre que el mandatario ruso sí utiliza internet de vez en cuando, aunque en el pasado menospreció la red como "un proyecto especial de la CIA" que es "medio pornográfico".

A lo largo de los últimos 20 años, Putin ha mostrado su falta de interés por los móviles y por las redes sociales, en las que tampoco participa. Sí lo ha hecho el expresidente ruso Dmitri Medvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, a quién era habitual ver con su iPhone.

Esta medida, aún no confirmada oficialmente, llega poco más de un año después de que Apple decidiese suspender la venta de sus productos estrella en Rusia, desde el iPhone a los ordenadores Mac o las tabletas iPad, en respuesta a la "vergonzosa agresión militar" contra Ucrania. El gigante tecnológico californiano también bloqueó las descargas de los medios rusos RT y Sputnik y el acceso de los ciudadanos rusos a otras funciones como sus servicios de pago.

La noticia también ha sido publicada el mismo día que el presidente chino Xi Jinping llega a Moscú para reunirse con Putin y hacer de mediador en la guerra con Ucrania y poco después de que países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido hayan prohibido a sus funcionarios usar la plataforma china de vídeos TikTok también por temor a que sea usada para espiarlos.