La cadena británica BBC ha anunciado este sábado que su programa Match of the Day, que sigue los partidos de la Premier League de fútbol, no contará con ningún presentador después de que los colaboradores habituales anunciaran su negativa a aparecer ante las cámaras en solidaridad con el presentador y exfutbolista Gary Lineker, apartado por criticar en Twitter la política del Gobierno británico contra la migración.

Los exfutbolistas y colaboradores Ian Wright y Alan Shearer han expresado su solidaridad con Lineker, como también lo ha hecho la periodista deportiva y exjugadora del Arsenal femenino Alex Scott, también presentadora de los programas Football Focus y Final Score. La presentadora deportiva Kelly Somers tampoco ejercerá su labor en la BBC, como tampoco lo harán los comentaristas Steve Wilson, Conor McNamara, Robyn Rowen o Steven Wyeth. La nueva ley de inmigración de Sunak desafía el derecho internacional Asimismo los futbolistas de los 12 clubes de la Premier que juegan este sábado no recibirán la habitual solicitud de entrevistas para el programa después de los encuentros -- aunque sí las harán para BBC Radio --, tal y como ha confirmado este sábado la Asociación de Futbolistas Profesionales, que se ha comprometido a proteger a los jugadores de cualquier represalia que pudieran sufrir por incumplir estas comparecencias. La PFA, por sus siglas en inglés, ha confirmado que "varios miembros han adoptado una posición colectiva como gesto de respaldo a quienes han elegido no formar parte del programa de Match of the Day de esta noche", según ha hecho saber un portavoz de la organización a Sky News. Lineker, estrella del fútbol de la selección inglesa y del FC Barcelona durante su juventud, y hasta ahora el presentador mejor pagado de la BBC, expresó el martes en su cuenta personal de la red social su rechazo a la durísima reforma migratoria que plantea el Gobierno británico, impulsada por el primer ministro, Rishi Sunak, y la ministra del Interior, Suella Braverman. "Esta es una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables, usando un lenguaje que no dista del utilizado por Alemania en los años 30", denunció el presentador. Se negó a retractarse de sus palabras La cadena mantuvo entonces infructuosas conversaciones con el presentador, que se negó a retractarse de sus palabras, y este viernes decidió que Lineker "dará un paso atrás" y no presentará el programa 'Match of the Day' "hasta que lleguemos a una acordada y clara posición sobre su uso de las redes sociales". "Nunca hemos dicho que Gary tuviese que ser una 'zona' libre de opiniones, o que no pueda tener opiniones en temas que son importantes para él, pero hemos afirmado que debería alejarse de tomar partido en temas relativos a partidos políticos o controversias políticas", añade el comunicado de la BBC. El exfutbolista ha aparecido en público este domingo para acudir al encuentro entre el Leicester y el Chelsea, acompañado de su hijo, donde ha recibido numerosos gestos de solidaridad de los aficionados, muchos de los cuales han exhibido el mensaje "Estoy con Gary. Migrantes bienvenidos". La dimisión del presidente de la BBC Mientras tanto, el líder de la oposición y del partido Liberal Demócrata Ed Davey, ha pedido la dimisión del presidente de la BBC, Richard Sharp, al argumentar que esta polémica ha demostrado el "fracaso" de la cúpula del ente radiotelevisivo británico, cuya "independencia corre serio peligro". "Necesitamos a gente que defienda nuestros orgullosos valores y pueda resistir las políticas de acoso, consistentemente turbulentas, del Gobierno conservador", ha manifestado. También el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha protestado por la decisión de la cadena, que ha entendido como "un acto contra la imparcialidad" que tiene su origen en el fracaso del actual sistema de asilo que defiende el Partido Conservador del primer ministro. A los apoyos a Lineker se ha sumado también la Asociación de Periodistas Deportivos británicos (SJA, por sus siglas en inglés), que "respalda por completo a sus miembros en su libertad de expresión", y "expresa su solidaridad en esta cuestión".