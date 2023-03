"Chávez vive, la lucha sigue", dijo el nicaragüense Daniel Ortega. "Gracias Daniel, muchas gracias, sabemos que es así", respondió Nicolás Maduro, maestro de ceremonias de una jornada dedicada al pensamiento del extinto comandante bolivariano, a 10 años de su deceso. La reunión, en el centro cultural Teresa Carreño de Caracas contó con la presencia de los países aliados a Venezuela, y si bien tuvo como propósito evocar la figura del expresidente derivó, en los hechos, en una celebración de la figura del anfitrión que se llama a sí mismo "presidente obrero".

"Si en algo hemos aplicado la formula Hugo Chávez para estos diez años que hemos vivido, ha sido la fórmula de conectarnos, movilizar, activar la fuerza del pueblo en todas las coyunturas”, dijo Maduro al hacer un balance de sus 10 años en el poder, primero como mandatario provisional y luego validado en las urnas, la primera vez por apenas dos puntos y la segunda, en 2018, sin el concurso opositor.

A estas alturas, muchos analistas coinciden que chavismo y madurismo no son lo mismo: no hubo un traslado automático de la base social construida por el bolivariano al exconductor de buses. La crisis ha provocado, con la caída del PIB en más de 75 puntos entre 2013 y 2022, supuso, además, un profundo desapego entre antiguos seguidores de Chávez. "Con el pueblo siempre, sin el pueblo jamás, ir con la alegría, la esperanza, la crítica, la autocrítica de ese pueblo, activado, movilizado, ir con su alegría, con su canto", aseguró no obstante Maduro durante la celebración que contó con la presencia, además de Ortega, del nonagenario Raúl Castro, el exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, y el jefe de Estado de Bolivia, Luis Arece, entre otros invitados.

"¡Decir Chávez es decir amor, lealtad y victoria! A 10 años de su siembra, el Pueblo transformó el dolor en fortaleza para seguir movilizado en las calles, luchando a diario por la defensa de la Patria y para consolidar el proyecto bolivariano que soñó”, había asegurado antes el presidente en las redes sociales.

La velada contó con la participación del madurismo a pleno. Los invitados fueron recibidos con aplausos, sin distinciones. Según Castro, Chávez tenía el mismo ímpetu de la revolución cubana y ponía todo su empeño para lograr sus propósitos políticos. Recordó a su vez el profundo pesar que provocó en su hermano Fidel la noticia de su deceso. Para Correa, la muerte del bolivariano ha dejado en la región el mandato de "no claudicar jamás". La mejor manera de honrar su memoria, añadió, es "ser revolucionario y antiimperialista".

Otras opiniones

La prensa no oficialista tuvo este domingo otro tipo de valoraciones de los 10 años sin Chávez y, también de la propia obra del difunto líder. "El culto de semidiós a Chávez se apaga y es reemplazado por Maduro", sostuvo el diario caraqueño El Nacional. Después de una década, consideró el portal Efecto Cocuyo, "Venezuela es una sociedad pretoriana con militares bajo investigación" y una oposición que, debido a sus políticas erráticas, "fortaleció al verdugo", en alusión al actual presidente.

Tal Cual se dedicó a remarcar "las 10 cosas que Maduro enterró luego de la muerte de Chávez", entre ellas, la dolarización de la economía y el giro en la política energética. "Ocurre por primera vez desde los años 40 que una petrolera norteamericana se lleva el crudo venezolano sin pagar impuestos". En enero de 2023, la estadounidense Chevron, socia de PDVSA en cuatro empresas mixtas, reanudó sus envíos de crudo y derivados a Estados Unidos. Eso fue posible porque el Departamento de Tesoro aprobó una licencia especial en medio del desbarajuste del mercado internacional de hidrocarburos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. "Maduro lo aceptó pese a que la Constitución nacional exige que las empresas extranjeras deben cumplir compromisos tributarios".

La era Chávez supuso la expropiación de 1168 empresas entre 2002 y 2012, entre ellas la cadena de centros comerciales Sambil, recuperada por sus dueños años atrás. "Ninguna autoridad dio explicaciones de la devolución", señaló la publicación.En 2011, Chávez había dispuesto el cierre absoluto de casinos y bingos, tachándolos de sitios de "perdición" que enriquecían a los "burgueses". La medida afectó a unas 100.000 personas, de acuerdo con el sindicato de Trabajadores de Bingos y Casinos de Venezuela. Tres años atrás, Maduro anunció la apertura de un "casino internacional".

Disidencias de izquierdas

Otra de las novedades del presente es, para Tal cual, el ataque a fuerzas de izquierda, como el partido Comunista, que ha expresado discrepancias con la política del Palacio de Miraflores. Maduro ha comenzado a hablar de una "izquierda trasnochada" en alusión a otros exaliados como el movimiento Tupamaro y Unión Popular.

"Muerto el Comandante Chávez, han sido diez años de desgracias y de traición, que han padecido todos los venezolanos, sobre todo, la clase trabajadora, a la que ha exprimido y la ha arrojado a la miseria y muerte, con la única excusa y el fetiche del bloqueo (norteamericano), mientras en Venezuela surge una nueva clase política y social, burguesa de nuevo cuño, conformada por una camarilla de militares devenidos en empresarios y corruptos, sumados a lo más granado de la dirección del PSUV (oficialismo) y los asociados que controlan todos los poderes públicos del Estado", opinó Luis Alexander Pino Araque en el portal de izquierdas Aporrea.